La scuderia Ro racing tra rally e slalom nel fine settimana corsaiolo

Due rally e uno slalom rappresentano gli impegni del fine settimana agonistico dei portacolori della scuderia RO racing. Nel tempio della velocità, a Monza sul circuito brianzolo, si correrà il settimo Special Rally Circuit by Vedovati Corse.

In Toscana, sulle strade bianche, si sta già disputando il Rally internazionale del Brunello e in Sicilia, tra i birilli, è in programma lo Slalom Giarre Milo.

E’ già iniziato il fine settimana agonistico per la scuderia RO racing. In Toscana, al Rally internazionale del Brunello si sono già corse le prime tre prove speciali che vedono la Peugeot 208 Rally4, portata in gara da Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, attualmente piazzata al quinto posto di categoria. Per il driver veneto si tratta di una nuova esperienza sulle strade bianche, ancora per lui poco conosciute.

In Brianza, allo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, che si disputerà domenica 12 novembre sul circuito di Monza, ci saranno per il secondo anno consecutivo, a bordo di una Skoda Fabia R5 seguita da Colombi, Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi. I due saranno pronti a duellare con i tanti specialisti dei rally su pista.

In Sicilia al ventiduesimo Slalom Giarre Milo, valido quale finale nazionale dei Trofei d’Italia, saranno cinque i portacolori del sodalizio di Cianciana che vorranno annoverarsi tra i protagonisti: in classe N1600, a bordo di due Peugeot 106 ci saranno Alessio Truscello e Maurizio Marino, a Salvatore Di Carlo spetterà invece il compito di ben figurare, con la sua Renault 5 GT Turbo, in classe S7 del Gruppo Speciale. Proseguirà senza soste la stagione della neo campionessa italiana femminile e del Gruppo Speciale, Angelica Giamboi, la ragazza della provincia di Messina sarà della partita con la sua inseparabile Fiat X1/9 della classe S5. In classe S6, pronto a un nuovo risultato eccellente, ci sarà Alfredo Giamboi, in gara con la sua Fiat X1/9.

