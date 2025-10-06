La scuderia RO racing vince a Pistoia con Tribuzio e Cipriani

La RO racing con Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani trionfa al Rally Città di Pistoia. Ottimo terzo posto di Giuseppe Giamentaa altro Fine settimana leggendario per la scuderia RO racing, al via con Slalom Torregrotta – Roccavaldina, penultimo appuntamento del Campionato italiano di specialità.

La scuderia RO racing anche questo fine settimana è arrivata puntuale all’appuntamento col successo. Al Rally Città di Pistoia, gara valida per la Coppa rally di sesta zona, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, a bordo di una Skoda Fabia Rs, hanno meritato ampiamente il successo finale. I due ciociari, già dalle prime battute, hanno saputo fronteggiare avversari blasonati riuscendo agevolmente a rimanere sempre in vetta. Una vittoria, quella dei due ragazzi della provincia di Frosinone, che riscatta la prestazione sfortunata della scorsa edizione.

Al Rallylegend, kermesse automobilistica che ha visto la partecipazione di tante stelle del rallysmo internazionale di ieri e di oggi, Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola, a bordo di una Peugeot 106 Maxi Kit, hanno centrato la vittoria di classe.

In Sicilia, allo Slalom Torregrotta – Roccavaldina, penultimo atto del Campionato italiano, vittoria nella classifica riservata alle scuderie per la RO racing, grazie ai risultati del nutrito gruppo di portacolori del sodalizio, all’arrivo della gara della provincia di Messina. Giuseppe Giametta, su Gloria Suzuki B5, è salito sul terzo gradino del podio e ha lottato ad armi pari con i big della massima serie nazionale. Giuseppe Catalano, su Chevy Coupé Yamaha E2 SILHOUTTE, nonostante una toccata, si è imposto sia nel Gruppo sia nella sua classe e ha matematicamente fatto suo il campionato riservato agli Under 23 e il titolo di Gruppo. Piazzamenti anche per Carmelo Callari, su Peugeot 106 XSI, primo di classe A1400, Maurizio Marino, su Peugeot 106, quarto della difficile classe N1600, Alice Gammeri, terza in classe N2000 con la sua Renault Clio Williams, Marco Gammeri, su Renault Clio RS, alla vittoria in classe E1 Ita 2000, Saverio Miglionico, su Autobianchi A112, terzo della E1 Ita 1400 e Alfonso Belladonna, su Fiat Uno, primo della classe S7.

Com. Stam. + foto