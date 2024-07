La scuderia RO sferra un nuovo attacco al Campionato Italiano Rally Autostoriche e al Campionato Supersalita

Un nuovo spiegamento di forze in vista di un fine settimana agonistico che prevede la partecipazione, dei portacolori della scuderia RO racing, a Rally, Salita e Slalom. Natale Mannino e Roberto Consiglio difenderanno la loro leadership nel Campionato Italiano al Rally delle Alpi Orientali. Più di una dozzina gli equipaggi del sodalizio siciliano al Rally di Caltanissetta. Lucio Peruggini e altri quattro compagni di scuderia saranno invece in Val Camonica e infine un nutrito gruppo di specialisti sarà al via dello Slalom Città di Librizzi.

La calda estate accompagnerà i portacolori della scuderia RO racing nelle gare del fine settimana che si preannuncerà rovente non soltanto per le sue temperature.

In Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli con il Rally delle Alpi Orientali, si celebrerà il sesto atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Natale Mannino e Roberto Consiglio, a bordo di una Porsche 911 Sc seguita dal preparatore Guagliardo, saranno pronti a fare incetta di punti per consolidare la loro leadership in campionato.

In Lombardia al 53° Trofeo Vallecamonica, valido per il Campionato Italiano Supersalita, Lucio Peruggini, con la sua Ferrari 488 Challenge EVO GT Super Cup, per incamerare punti importanti per la classifica di Campionato, dovrà regalare ai suoi innumerevoli supporters una nuova prestazione di valore. Alessandro Gabrielli proseguirà il suo percorso di ritorno alla forma ottimale, a bordo della sua inseparabile Picchio Alfa Romeo 4C E2SH, Gabry Driver, dopo aver testato la sua nuova Ferrari 458 Evo Gt Cup, continuerà la sua stagione con la vettura di Maranello. Il giovane Matteo Gabrielli in TCR, con la sua Peugeot 308, vorrà fornire una nuova prestazione convincente e Luigi Sambuco, con una Peugeot 106 E1 S 1600, sarà al via per un’altra gara all’attacco.

In Sicilia al Rally di Caltanissetta, valido per la Coppa Rally di Nona Zona, saranno tredici gli equipaggi che difenderanno i colori del sodalizio di Cianciana. Dino Nucci, in coppia con Salvatore Giglio, vorrà riprovarci a bordo di Skoda Fabia R5, dopo il secondo posto dello scorso anno. In classe Rally4 con tre Peugeot 208, ci saranno: Gaspare Agrò con Rosario Merendino che vorranno continuare a far vedere quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione, Antonio Damiani, tornato nella categoria che gli ha regalato tante vittorie, con a fianco Giuseppe Livecchi e Gaspare Corbetto con Salvatore Crapanzano che proveranno per la prima volta la vettura francese. In classe R2B, con la versione aspirata della Peugeot 208, Jerry Mingoia e Roberto Longo saranno pronti a battagliare per la vittoria, Giuseppe Giallombardo, all’esordio nella disciplina, sarà pronto a ricevere i consigli del suo navigatore Davide Monteleone. In N2000, su una Renault Clio RS, Mario Miraglia e Paolo Guttadauro saranno tra gli equipaggi da battere. Gianluca Licitra e Michele La Fico continueranno a sbalordire tutti con la loro Alfa Romeo 145 della classe RS 2000. In A5 vorranno ben figurare, a bordo di una piccola Peugeot 106, Stefano Grifeo e Daniele Mastrosimone. Nuova esperienza in RS Plus 1600 per la Citroen Saxo di Salvatore Festosi e Luigi Aliberto. In N2, con due Peugeot 106, ci saranno Vincenzo La Greca con Teresa Stanca e Luca Cravotta con Alessandra Salvatore. Infine tra le piccole della N1 saranno pronti a svettare, con la loro Peugeot 106, Calogero Pratile e Martino Giuseppe Rappa.

Sempre in Sicilia, in Provincia di Messina al secondo Slalom Città di Librizzi saranno ai nastri di partenza: Alessio Truscello, con una Peugeot 106, in classe A1400, Giuseppe Radici, con una Peugeot 106, in classe RS Plus 1400, Mario e Michele Radici, con due Renault Clio Williams, in classe N2000, Francesco Pirri, con una Fiat 127, in classe S3, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS, in classe E1 2000, la campionessa italiana Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, in classe S5 e Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé, in classe S6.

