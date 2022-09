La Serie A Hockey in line riparte con il ritmo giusto. Formazioni tutte di livello. Le grandissime non scivolano

La prima giornata di campionato è andata. Una nuova stagione di emozioni inizia. Non commettono passi falsi Milano, Vicenza e Ferrara. Asiago gioca una prima frazione da grande, poi cede un po’ di testa e fisico.

Monleale parte col piede giusto, Cittadella espugna Trieste. Torre Pellice una bella sorpresa. Le premesse per una grande stagione ci sono tutte. E già da domenica prossima inizieremo a pesare il livello delle formazioni che sembrano tutte in grado di “giocarsi” le prossime partite.

Diavoli Vicenza – Asiago Vipers 6 – 3

Gli Asiago Vipers spaventano Vicenza nel primo tempo. Pronti via e gli ospiti sono già in vantaggio. Vicenza trova la forza di reagire e si riporta sotto (1-1). Gli ospiti approfittano di un primo tempo ottimo piazzando un uno-due micidiale con due contropiedi ben orchestrati (1-3). Ma i padroni di casa non mollano e a 1:35 dal termine del primo tempo accorciano le distanze (2 – 3). Neanche il tempo di fare supposizioni e arriva il pareggio a 1:20 dall’intervallo. Nel secondo tempo Vicenza fa girare il disco e inizia a guadagnare campo. Asiago cede il controllo del gioco. Da questo momento i padroni di casa assestano tre colpi che non lasciano replica ai ragazzi di Luca Rigoni. Ritiene troppo severo il risultati Thomas Berthod (Asiago): “Ci manca sicuramente un mese di allenamento, e infatti i più “piccoli” hanno fatto la differenza. Abbiamo giocato bene ma perdere la concentrazione con questa squadra vuol dire pagare dazio all’istante e così é stato. Ci stiamo allenando, stiamo sudando per far bene, siamo i vipers…e faremo vedere di che pasta siamo fatti”

Milano House@quanta – Tigers Trieste 13 – 1

Tutto facile per Milano House@quanta contro i Tigers Trieste (13 – 1). I meneghini mettono subito in moto i nuovi acquisti (quattro gol di Bellini, quattro per Bernard) e strapazzano un impotente Trieste. Buona la prima, insomma anche se gli ospiti tengono il campo con onore. Primi tre punti messi in tasca e testa della classifica insieme ai rivali del Vicenza. Quanta si diverte e diverte, con momenti di gioco molto interessante sotto il profilo tattico. Positivo l’esordio secondo il Coach Gianluca Tomasello: “al di là del risultato è stato un buon approccio alla partita. Abbiamo giocato facendo girare tre blocchi e sono arrivati anche gol da ragazzi giovani che hanno giocato molto bene ripagando la fiducia. Devo fare i complimenti a Trieste, che con una panchina molto corta ha onorato il campo, anche grazie all’ottima prestazione del portiere”.

Monleale SportLeale – Verona 5 – 2

Verona tiene sul campo del Monleale per oltre un tempo in una partita abbastanza equilibrata, poi i padroni di casa ingranano la marcia e infilano per tre volte la porta veronese. Una partita che ha detto comunque la sua tra due squadre che l’anno scorso hanno dato del filo da torcere un po’ a tutti e che a giudicare dal match di oggi sono intenzionate a ripetersi anche per questa stagione. Una sfida che, comunque che ha premiato la squadra più cinica sotto porta. Verona conferma di soffrire negli avvii di stagione, Monleale mette in luce una buona condizione e qualche ambizione.

Old Style Torre Pellice – Warriors Ferrara 0 – 4

Ci si poteva aspettare molto più timore reverenziale da Torre Pellice, subentrata in serie A all’ultimo per il forfait di Padova. Invece i piemontesi giocano bene e tengono il punto. Ferrara, reduce dalla semifinale dello scorso anno, dove aveva dimostrato di essere una formazione in grado di puntare in alto porta a casa i tre punti, ma deve aspettare metà gara per sbloccare il risultato a lungo ancorato sullo 0 – 0. Insomma, la serie A si arricchisce di una protagonista di buon livello. Ferrara può vantare dalla sua un dato essenziale: non aver commesso un passo falso all’esordio, con una squadra che si poteva aver la tentazione di sottovalutare.

Edera Trieste – Cittadella HP 1 – 2

Cittadella parte col piede giusto e espugna Trieste. L’Edera che si dimostra un avversario sempre temibile si arrende in una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni. Cittadella mette subito in moto il nuovo acquisto Elia Calore che sblocca il risultato e raddoppia. Buona prestazione anche per Baldan. Per l’Edera accorcia verso la fine Milanese con un bel diagonale, ma non c’è più niente da fare. I veneti escono vittoriosi dal Pikelc Villa Opicina, forti di una formazione con un paio di nuovi innesti che possono fare la differenza.

