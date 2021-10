La Settimana per la sicurezza e la salute sul lavoro a Palermo. Ingrassia: auspico forte presenza di delegati e dirigenti sindacali

“Sette sessioni, quaranta relatori e tra essi anche laureandi e neolaureati, una riflessione collettiva insieme agli studenti sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con al centro settori tradizionali come le costruzioni e l’agricoltura ma anche i nuovi lavori della Gig Economy, con particolare attenzione non solo al benessere fisico ma anche psichico dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’esperienza del lavoro al tempo della pandemia e il fenomeno del divario di genere. La ricerca di nuove proposte nel campo della prevenzione. Le scuole, l’università, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni. Un evento unico, quello realizzato dall’Assessorato alla Scuola e al Lavoro del Comune di Palermo in collaborazione con il Co.Co.Pro. Inail, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla necessità di coniugare educazione e prevenzione”. Lo ha detto Michelangelo Ingrassia, Componente e già Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, partecipando alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in corso a Villa Niscemi, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando, del Prefetto Giuseppe Forlani, del Presidente Co.Co.Pro. Inail Palermo Gaspare Caldarella, dell’Assessora Giovanna Marano.

Ingrassia, che con l’Assessorato ha collaborato all’organizzazione dell’evento e che interverrà da docente universitario nella sessione del 27 pomeriggio sulla trasformazione del lavoro e l’innovazione della prevenzione, ha aggiunto: “da Componente del Comitato Provinciale Inail mi aspetto per ogni sessione una numerosa presenza di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di dirigenti e delegati sindacali delle Confederazioni rappresentate in Comitato, perché prevenzione fa rima anche con connessione: quella tra studenti e lavoratori, che si è perduta in questi ultimi anni e non certo per colpa dei giovani”.

L’evento potrà essere seguito in presenza, nel rispetto del contingentamento e della vigente normativa anticovid, e da remoto collegandosi mediante i links indicati nella locandina.