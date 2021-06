La sezione dell’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale raggiunge un importante traguardo

La sezione locale dell’Associazione nazionale Polizia di Stato compie 14 anni dalla fondazione della propria sede istituzionale nella cittadina normanna.

Un importante traguardo se si pensa alla feconda attività che l’associazione ha portato avanti negli anni sul territorio comunale a supporto della cittadinanza in diverse occasioni.

La sezione di Monreale è infatti impegnata in molteplici iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità sia attraverso le attività di rappresentanza istituzionale sia per gli eventi sociali e culturali promossi sul territorio e ai quali ha sempre partecipato con grande impegno e dedizione.

Nell’ultimo anno sicuramente difficile, caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia e alla diffusione del contagio da Coronavirus, l’Anps di Monreale non ha mai fatto mancare il proprio fattivo contributo alla comunità.

L’associazione non si è arresa nel portare avanti la propria missione a beneficio della comunità di Monreale, guidata dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino insieme con tutto il consiglio direttivo del sodalizio.

Tra gli eventi più importanti ricordiamo proprio l’iniziativa “un gesto d’amore” in favore dei cittadini in difficoltà a causa della pandemia, le attività portare avanti nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo oltre ogni forma di discriminazione.

Forte è stato ancora una volta il legame con le istituzioni e con le autorità locali, in particolare con il Comune di Palermo e con il IV Reparto Volo della Polizia di Stato. L’alleanza tra l’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale ed il IV Reparto Volo della Polizia di Stato, in particolare, ha come obiettivo quello di promuovere azioni sinergiche e rapporti di collaborazione tra le due istituzioni.

Degno di menzione tra gli eventi più importanti è sicuramente il momento di profonda solidarietà portato avanti dai membri dell’associazione che fin dal 2009 è impegnata in prima linea sul tema del volontariato in ospedale. Da circa dieci anni, infatti, il direttivo dell’Anps di Monreale porta avanti l’attività volta a regalare un sorriso in ospedale per rendere meno difficile la permanenza dei piccoli pazienti nei reparti di pediatria.

Ma l’impegno dell’associazione non è venuto meno neppure nel campo della protezione civile durante la partenza del Giro d’Italia da Monreale. In questa occasione, infatti, il gruppo di protezione civile dell’associazione formato da quindici uomini e donne ha dato il proprio supporto alla polizia municipale di Monreale ed assistenza ai cittadini in occasione dello storico evento.

Queste sono solo alcune delle attività portate avanti sul territorio, insieme alle tante partecipazioni pubbliche legate alle commemorazioni più importanti dell’anno nei limiti che le restrizioni legate al contenimento del contagio da Coronavirus hanno consentito di effettuare.

Un bilancio senza dubbio positivo che lascia ben sperare per le nuove attività che la sezione ha in cantiere per i prossimi mesi.

Cavaliere Santo Gaziano Presidente A.N.P.S. Sezione di Monreale

