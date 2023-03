La sfida “Raceday” guarda al 2° Rally Città di Foligno

La terza e penultima prova della serie ha modificato il percorso rispetto alla prima edizione, proponendo una nuova prova speciale e si annuncia ricco di argomenti.

Entrambe le prove speciali si svolgono nel territorio di Nocera Umbra, sede anche di riordinamento alla domenica e la novità è pure quella della cerimonia di partenza al sabato sera in Piazza della Repubblica a Foligno, sede anche dell’arrivo alla domenica pomeriggio.

Le rinnovate sfide della serie Raceday, avranno il leit motiv di fermare la fuga dello sloveno Avbelj ed occhi puntati sul “padrone di casa” Fanari, ma anche su Battistolli, Bettega, Oldrati e molti altri in cerca di un risultato importante.

Foligno (Perugia), 01 marzo 2023 – Sfide entusiasmanti, sono annunciate questo fine settimana al2. Rally Città di Foligno, terza prova del Challenge Raceday Rally Terra. Sono le spettacolari sfide delle gare su strada bianca, che già dalla prima edizione della gara, organizzata da PRS Group con il convinto sostegno delle Amministrazioni di Foligno e Nocera Umbra, che prevede due prove speciali, in un percorso che ha subìto una modifica rispetto all’edizione dell’esordio dello scorso anno. Strade che certamente avranno da dire molto anche per la classifica della serie, che proprio con la competizione folignate imboccheranno la classica dirittura di arrivo, mancando una sola prova al termine, visto che il calendario si svolge a cavallo delle due stagioni sportive.

DUE PROVE SPECIALI TECNICHE

Sul piano sportivo, sono previste 2 diverse Prove Speciali, tutte nel territorio di Nocera Umbra (con la cui Amministrazione Comunale vi è da tempo grande sinergia) da ripetere per tre occasioni, andando a punteggiare un percorso rinnovato per circa il 60% ed oltre a questo, la grande novità di questa seconda edizione sarà la cerimonia di partenza, dalle 19,01, in grande stile dalla centrale Piazza della Repubblica in Foligno, location affascinante e ricca di storia. Una storia che parte ben dal XIII secolo, quando vennero costruiti tre palazzi importanti sul lato opposto al Duomo: il palazzo del Podestà, il palazzo dei Priori e il palazzo del Capitano del Popolo.

Ideale incentivo per l’immagine del territorio, utile volàno per il comparto turistico-ricettivo della bella pianura della Valle Umbra, il Rally Città di Foligno è incastonato nei dolci rilievi collinari e sui contrafforti della dorsale appenninica centrale, luoghi di rara bellezza che si faranno gradire al grande seguito dei rallies, potendo apprezzare memorie storiche e tradizioni importanti.

LA SFIDA SUL CAMPO: RIFLETTORI PUNTATI SULLO SLOVENO AVBELJ CHE CERCA LA FUGA

E SU FANARI CHE CERCA IL BIS “IN CASA”

Tanta qualità, nei 56 iscritti alla gara, con diversi “nomi” in cerca del risultato d’effetto e con una classifica provvisoria che seppur ha già una sua forma, può ancora riservare sorprese. Occhi e riflettori puntati sullo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda), che dopo aver vinto al Prealpi Master Show ed aver chiuso con la medaglia d’argento per un’inezia alla seconda gara di Sansepolcro, è già in fuga, con 32 punti contro i 25 del sammarinese Jader Vagnini (Skoda), appaiato al corso Jean Philippe Quilichini (Skoda), mentre il veneto Edoardo Bresolin (Skoda) segue ad un solo punto di scarto. Il trentino, Campione in carica della serie Alessandro Bettega (Skoda) cercherà di “graffiare” proprio a Foligno per rimettersi sotto in un confronto che si prevede possa giocarsi sui decimi di secondo. Tutto questo in chiave campionato, ma per la vittoria assoluta si dovrà guardare alle prestazioni di Alberto Battistolli (Skoda), portacolori di Aci Team Italia, che ha scelto le strade della Valle Umbra per allenarsi all’imminente avvio del Campionato Europeo in Portogallo e come lui ha fatto il versiliese Emanuele Dati (Skoda), che si allenerà in vista della prima prova “tricolore” su terra in Val d’Orcia. Al via, peraltro con il numero uno sulle fiancate, il giovane bergamasco Enrico Oldrati (Skoda), in grado di puntare dritto ai vertici, così come potrà fare il vicentino Giacomo Costenaro (Skoda), costante presenza nelle gare su strada bianca, e come cercherà di fare il modenese Andrea Dalmazzini, con la Hyundai i20 rally2.

Per tutti, poi, c’è da sfidare colui che farà di nuovo “gli onori di casa”, Francesco Fanari (Skoda), che proprio qui lo scorso anno conquistò la prima vittoria assoluta in carriera. Il driver folignate ha voglia anche di riscatto dallo stop per uscita di strada al precedente “Valle del Tevere”, quando lottava per i vertici a ritmo di decimi di secondo.

Tra le due ruote motrici si attendono grandi prestazioni e spettacolo, come accaduto sinora: dal padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 Rally4) e dal 19enne trevigiano Marco Zanin, con la Renault Clio Rally 5, che a Foligno sarà alla sua quarta gara su terra della sua breve carriera, ma anche dal trentino Roberto Daprà (Ford Fiesta, pilota anche lui di Aci Team Italia), anche lui in training per l’europeo prossimo ad avviarsi. Ma attenzione anche all’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot 208 Rally4) o anche al giovane elbano Fabrizio Pierulivo (Peugeot 208 Rally4), in grado di fare la voce grossa.

Vengono poi proposti due importanti trofei:

Il “Trofeo Nocera Umbra” riservato a chi, nella prova speciale “Monte Alago”, nei tre passaggi previsti riesca ad avere la migliore somma dei tempi;

il Trofeo “Betti” riservato al copilota più giovane classificato.

PROGRAMMA

Le verifiche sportive e tecniche sono previste per venerdì 3 e sabato 4 marzo, quest’ultimo giorno anche dedicato alle ricognizioni (ore 10,00-15,00) ed allo shakedown (ore 14,00-18,00).

Domenica 5 marzo le sfide, nel format previsto dal Challenge Raceday Rally Terra: due distinte prove speciali da ripetere tre volte per un totale competitivo di 46,470 chilometri a fronte dell’intero tracciato che ne misura 257,180. L’arrivo sarà sempre in Piazza della Repubblica in Foligno a partire dalle ore 17,30. Il Parco Assistenza sarà nella Zona Industriale “La Paciana” mentre i tre riordinamenti durante la giornata di domenica 5 marzo sono previsti a Nocera Umbra, in Piazza Umberto I.

Venerdì 3 marzo

ore 19,00/21,00

Verifiche Sportive/Accrediti e distribuzione Materiali alla Segreteria Rally

Sabato 4 marzo

ore 08,00/10,00

Verifiche Sportive/Accrediti e distribuzione Materiali alla Segreteria Rally

ore 08,00/13,00

Verifiche Tecniche al Parco Assistenza, Zona Ind. La Paciana, Foligno

ore 10,00/15,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

ore 14,00/18,00 Shakedown

ore 19,01 Partenza – Piazza della Repubblica – Foligno

ore 19,10 Ingresso in Riordino Notturno – Viale Marconi – Foligno

Domenica 5 marzo

ore 07,01

Uscita Riordino Notturno – Viale Marconi – Foligno

ore 17,45

Arrivo con premiazione (sub-judice) – Piazza della Repubblica, Foligno

NELLA FOTO, Alberto Battistolli in azione (FOTO M. BETTIOL)

#RallyCittadiFoligno2023 #Foligno #Umbria #Rally #rallying #rallye #rallycar #racing #rallysport #rallyracing #rallycars #rallylife #rallylovers #rallyfans #motorsport #rallypassion #cars #car #rallydriver #rallyes #maximumattack #rallytime #Raceday #chiterragode

Com. Stam.