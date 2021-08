“Il ritorno alla zona gialla per la Sicilia, con le conseguenti seppur limitate restrizioni, deve innanzitutto farci fare un po’ di sana autocritica perché la decisione del governo nazionale è conseguente all’aumento dei contagi e alle poche vaccinazioni.

Già da ora dobbiamo tenere conto dei nuovi danni che alcune categorie subiranno e già da ora dobbiamo essere pronti ad un ulteriore immissione di ristori per chi sarà costretto, ancora una volta, a rallentare nelle sue attività economiche. In queste ore ricevo tante sollecitazioni in particolare da chi lavora nel comparto del turismo. Non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto: vi sono già le prime disdette di turisti a settembre, serviranno aiuti straordinari e questo è il primo punto su cui la Lega si impegna ad essere presente e concreta tanto a livello nazionale quanto regionale. Adesso però è indispensabile aumentare il numero di vaccinazioni volontarie e, per i siciliani restii, serve una migliore campagna di sensibilizzazione così come è necessario convincere le persone a seguire, con buon senso, i comportamenti corretti. Altre ordinanze non ritengo servano a molto anzi rischiano di creare confusione. Perché, dopo un anno e mezzo di pandemia, dobbiamo pure avere il coraggio di affrontare il problema dalla prospettiva di moltissimi cittadini che sono stanchi, stufi e sfiancati dei continui “cambi di colore” e dell’accavallamento di vecchie e nuove restrizioni. Più che variazioni cromatiche settimanali servono, lo ripeto, il buon senso e i migliori comportamenti di una parte di siciliani e l’autorevolezza e la sagacia di tutta la nostra classe dirigente. In ogni caso la Sicilia deve ritornare il prima possibile in zona bianca e mai e poi mai deve ripiombare in zona arancione o rossa.”

On. Nino Minardo segretario regionale Lega Sicilia

Com. stam.