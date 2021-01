Il progetto della F.C.I. “La Sicurezza in Bicicletta” inserito nella Piattaforma Nazionale per l’Educazione Stradale (PNES) del Ministero dell’Istruzione e facente parte del Piano di Offerta Formativa Nazionale legato proprio al tema dell’educazione stradale.

Il progetto della F.C.I. “La Sicurezza in Bicicletta” (al link sotto la notizia del lancio) inserito nella Piattaforma Nazionale per l’Educazione Stradale (PNES) del Ministero dell’Istruzione e facente parte del Piano di Offerta Formativa Nazionale legato proprio al tema dell’educazione stradale, prende il via, nell’anno scolastico in corso, con quattro webinar (promossi dal Settore Giovanile Nazionale in collaborazione con il Settore Tecnico Nazionale Giovanile ed il Centro Studi) dedicati ai docenti degli Istituti Scolastici che hanno aderito.

La dott.ssa Silvia Epis, Direttore Tecnico Nazionale Giovanile, in ciascun webinar, oltre ad illustrare i materiali didattici, fornirà ai docenti tutti gli elementi utili per organizzare al meglio le attività pratiche previste nelle unità didattiche. In questo modo, non potendo prevedere l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, la Federazione dà l’opportunità, ai docenti, di poter acquisire tutte le informazioni utili per riuscire a svolgere il progetto anche in autonomia.

Oltre ai docenti sono stati coinvolti i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali ed i Coordinatori Tecnici Regionali Giovanili della Federazione, oltre che per partecipare con propri rappresentanti, anche per segnalare ed invitare i rappresentanti delle società giovanili o delle Scuole di Ciclismo disponibili a supportare i rispettivi Istituti Scolastici nelle attività pratiche previste.

Il primo webinar si svolgerà oggi, martedì 19 gennaio, a partire dalle ore 17.30 sulla piattaforma meet.jit.si, (ampiamente utilizzata dal corpo docente) e sarà aperta agli Istituti delle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Marche e Puglia.

Giovedì 21, sempre nel medesimo orario, sarà la volta delle regioni Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio, Liguria, Lombardia e della provincia autonoma di Trento.

Martedì 26 gennaio, invece, saranno coinvolti gli Istituti delle Regioni Piemonte, Veneto, Sardegna e Basilicata.

Il ciclo dei webinar si chiuderà Giovedì 28 gennaio con le regioni Toscana e Sicilia.

Com. Stam.