Dopo i webinar che hanno visto coinvolti i docenti degli Istituti che avevano aderito al progetto sulla piattaforma del M.I. la FCI ha comunicato un ulteriore supporto formativo.

Nonostante la pandemia e l’impossibilità in molti contesti di prevedere lezioni in presenza, la Federazione rilancia il progetto La Sicurezza in Bicicletta proponendo lezioni online, questa volta dedicate agli alunni e alle alunne delle 269 classi coinvolte nel progetto. Ricordiamo che il progetto è inserito all’interno della piattaforma del MIUR sull’educazione stradale (www.edustrada.it), accreditato tra le progettualità di livello nazionale riconosciute dal Ministero che gli Istituti Scolastici possono inserire nel proprio Piano di Offerta Formativa (POF) (qui link).



Nei giorni scorsi la Federazione ha scritto ai docenti degli Istituti Scolastici che hanno aderito, proponendo questa ulteriore opportunità di supporto sempre in modalità online.

“L’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica – si legge nella missiva – non ci consente di garantire, laddove richiesto, la possibilità di attuare “in presenza” il nostro progetto, per questo motivo vi proponiamo la realizzazione di lezioni on line dedicate agli studenti delle classi che avete scelto.

Le lezioni, svolte dal Coordinatore Tecnico Regionale Giovanile, verteranno sugli argomenti affrontati in occasione dei webinar a voi dedicati e contenuti nell’Unità Didattica in aula facente parte del materiale didattico del progetto, in particolare:

– Conoscenza della bicicletta (le parti essenziali

– Accessori fondamentali per circolare in bicicletta

– Manutenzione della bicicletta (controlli essenziali per la sicurezza)

– Comportamenti da tenere quando si circola su strada”

Le lezioni prevederanno la presenza dei tecnici delle società ciclistiche del territorio che, qualora la situazione epidemiologica lo consentirà, potranno, successivamente, realizzare le lezioni in presenza.

