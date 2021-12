La SOLIDARIETÀ si affina in CANTINA

Imprese attente al sociale. Partiti oggi dalla sede della cantina Il Colle oltre 1000 pacchi dono per le famiglie venete in difficolta La SOLIDARIETÀ si affina in CANTINA 2^ edizione della cantina IL COLLE con Croce Rossa Italiana

Oltre 1000 pacchi alimentari confezionati in tempi record per essere consegnati, tramite le fidatissime mani dei volontari della Croce Rossa, a 500 famiglie venete.

“La famiglia Ceschin – testimonia Francesco Bosa, Presidente regionale Croce Rossa Italiana, Comitato regionale Veneto – confermando l’iniziativa avviata lo scorso anno, ha dato il via a una significativa consuetudine sul fronte della solidarietà.

La loro innata cortesia assume particolare rilevanza per la nostra associazione, in perfetta risonanza con la nostra campagna “Il tempo della Gentlezza”.

Sara, Andrea e Francesco Ceschin sonocontitolari con la madre Gianna dell’azienda vitivinicolaIl Colle di San Pietro di Feletto, una realtà da sempre attenta anche alla sostenibilità ambientale, fortemente radicata nel proprio territorio -le meravigliose colline riconosciute dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

“Per noi –riferisce Sara in veste di portavoce della famiglia Ceschin e dell’Azienda – è un onore e un immenso piacere poter supportare la nostra comunità garantendo un po’ di conforto ad alcune famiglie venete che si trovano a vivere momenti di difficoltà”.

“In un anno non facilissimo come quello che sta per concludersi, le famiglie aiutate dalla Croce Rossa sono aumentate. “Dalle 13.500 del 2020 –precisa il presidente Bosa– siamo passati alle 15.000 persone attuali. Tantissime per una regione come il Veneto, un incremento indicativo del clima di emergenza che stiamo vivendo e che per il momento non accenna a migliorare. Per questo l’esempio virtuoso costituito dalla famiglia Ceschin incarna perfettamente il claim della campagna “Un’Italia che aiuta” portata avanti dalla CRI nazionale.

“Insieme ad alcuni nostri dipendenti – spiegano i fratelli Francesco e Andrea Ceschin –abbiamo voluto contribuire al lavoro di disimballaggio dei 15 bancali di generi di prima necessità necessari per confezionare i 1000 pacchi dono che i volontari della Croce Rossa provvederanno a consegnare a 500 famiglie venete. Con un occhio di riguardo alle comunità della pedemontana, Feltre e Belluno. Due pacchi dono e un panettone verranno consegnati ad ogni nucleo familiare accompagnati da un sorriso e da qualche parola di conforto da parte dei volontari che si occuperanno della consegna nel rispetto dei principi portati avanti dal progetto “Il tempo della Gentilezza”

IL COLLE 1978

Situata a San Pietro di Feletto, nel cuore dell’area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Il Colle è un’azienda vitivinicola di proprietà della famiglia Ceschin. Fondata nel 1978 dall’enologo Fabio Ceschin vede oggi alla guida la moglie Gianna e i tre figli Francesco, Sara e Andrea.

L’azienda ha sempre creduto nelle potenzialità dell’uva Glera affinando tecniche di spumantizzazione e convogliando le sue risorse nella produzione del Prosecco Superiore. Il Colle produce anche altri vini del territorio, tra i quali il Colli di Conegliano Rosso e il Refrontolo Passito DOCG.

Il Colle gestisce e controlla direttamente tutti i passaggi della filiera produttiva, a partire dai vigneti.

In parte le uve provengono da terreni di proprietà, in parte viene conferita da piccoli vignaioli locali che collaborano con l’azienda da oltre 40 anni.

La vendemmia viene eseguita esclusivamente a mano per assecondare le caratteristiche del territorio collinare ma anche per iniziare fin dalla vigna un’attenta selezione della materia prima volta a favorire una riduzione dei trattamenti in cantina.

L’azienda è dotata di attrezzature all’avanguardia e investe molte risorse nella ricerca interna, in particolare di tecniche per la riduzione dell’impiego della chimica, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo dei solfiti. Gli enologi hanno sviluppato, ad esempio, l’esclusivo Metodo Il Colle® che prevede la vinificazione e la spumantizzazione in assenza di solfiti e in un solo passaggio diretto da mosto a spumante, preservando così tutte le caratteristiche organolettiche e aromatiche del vino.

