La Squadra Corse Angelo Caffi torna in corsa alla Dakar Classic

Grande prova di determinazione per Luciano Carcheri e Fabrizia Pons che hanno lavorato ininterrottamente per due giorni per ripristinare la Isuzu Vehicross. Domani saranno al via della settimana frazione. Obiettivo: raggiungere il traguardo di Alula.

Brescia – Ora è ufficiale: la Squadra Corse Angelo Caffi riprenderà l’avventura alla Dakar Classic per la seconda settimana di gara a partire dalla frazione di domani, domenica 14 gennaio, per gli oltre 650 chilometri da Riyadh ad Al Duwadimi.

Questa ripartenza ha il sapore dell’impresa, come molti degli episodi che caratterizzano la maratona desertica che dal 2020 si è trasferita in Arabia Saudita. Luciano Carcheri e Fabrizia Pons hanno infatti dedicato le ultime due giornate alla sostituzione del cambio alla Isuzu Vehicross #718 in totale autonomia, dato che per scelta il pilota ligure non si avvale del supporto di una squadra di meccanici.

Dopo aver riscontrato il problema, nel corso della tappa 5, l’equipaggio battente bandiera Squadra Corse Angelo Caffi è rientrato al bivacco con il traino. Carcheri e Pons hanno subito cercato un’officina per effettuare la sostituzione del cambio e hanno trovato un validissimo collaboratore locale che, nonostante venerdì fosse giorno di festa, ha dedicato ore di lavoro insieme all’esperto driver per effettuare il lavoro. Un’operazione sicuramente non facile dato che il Vehicross monta un cambio automatico e questo ha reso molto più impegnativa la sostituzione.

L’impegno è proseguito anche quest’oggi, con tutti i test di tenuta per capire se l’auto è pronta ad affrontare la seconda settimana della Dakar e dopo aver effettuato chilometri per raggiungere il bivacco di Riyadh, dove la carovana sta sostando per la giornata di riposo, Carcheri e Pons hanno iniziato i preparativi per la nuova partenza.

“Dobbiamo ringraziare il meccanico che ci ha aperto la sua officina – ha commentato Carcheri – oltre ad essere stato disponibile è stato anche decisamente competente. Il suo aiuto è risultato fondamentale. Abbiamo anche sostituito uno pneumatico, siamo pronti”.

“Luciano ha fatto un grande lavoro – ha aggiunto Fabrizia Pons – ma se non avessimo trovato l’officina probabilmente non ce l’avremmo fatta. Sono stati due giorni ricchi di tensione e di emozione, una corsa contro il tempo. Non vediamo l’ora di ripartire”.

La tappa di domani, domenica 14 gennaio 2024

Itinerario: Riyadh-Al Duwadimi

Lunghezza: 667 chilometri

Sviluppo: 281km trasferimento, 249km competitivi con 3 prove cronometrate, 2 di navigazione e 1 di dune. Altri 137km per raggiungere il bivacco.

Terreno: La prima parte si svilupperà in un canyon con terreno più battuto, mentre nella seconda parte la sabbia sarà protagonista.

Start prima vettura: 5:00 (3:00 italiane)

Arrivo stimato prima vettura: 16:03 (14:03 italiane)

