La squadra della Lega in provincia di Agrigento si rafforza oggi con nuovi ingressi di qualità, un mix di competenza, capacità amministrativa e conoscenza capillare del territorio.

Accogliamo nella nostra famiglia politica Giancarlo Granata e Carmelo Pace. Si tratta di due adesioni importanti, che ci confermano che siamo sulla buona strada, quella di un progetto politico convincente ed attrattivo, nel solco della leadership di Matteo Salvini.



Diamo quindi il nostro benvenuto a Giancarlo, professionista e politico stimato di Canicattì, che ha ricoperto egregiamente importanti ruoli e funzioni nel corso della sua carriera, tra cui quello di Deputato regionale, e a Carmelo, ex Sindaco di Ribera per due mandati, contraddistintosi per l’efficacia dell’azione amministrativa svolta a servizio della sua comunità, e con il quale avevamo già avviato una proficua collaborazione in occasione delle scorse amministrative a Ribera, dove la Lega ha registrato un buon risultato elettorale.



Si tratta di due innesti di peso, capaci di rafforzare il nostro radicamento sul territorio, affiancando la squadra in provincia, coerentemente alla fase di rinnovato slancio che il partito vive in tutta l’Isola. Ci stiamo preparando ad offrire ai nostri cittadini proposte di qualità in tutti i territori, grazie al fondamentale impegno di chi c’è sempre stato e al contributo messo in campo da chi aderisce oggi.

Un connubio fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

A Giancarlo e Carmelo vanno i nostri auguri di buon lavoro.



Così in una nota Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia, Annalisa Tardino coordinatore politico provinciale di Agrigento e Vincenzo Giambrone responsabile provinciale di Agrigento.

Com. Stam.