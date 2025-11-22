La squadra di calcio dei commercialisti di Palermo alla Champions League delle Professioni – X Edizione

Esordio brillante per la squadra dei Commercialisti Palermo nella Champions League delle Professioni – X Edizione, in corso a Montesilvano dal 21 al 23 novembre.

Nel turno preliminare di ieri, i professionisti palermitani hanno conquistato una vittoria importante, imponendosi 3–1 sugli avversari al termine di una gara intensa e di grande qualità contro gli Ingegneri di Roma.

“Il successo ottenuto rappresenta un primo passo fondamentale nel percorso del torneo e testimonia l’impegno con cui i Commercialisti Palermo stanno affrontando questa esperienza di confronto e crescita, sportiva e professionale”, commenta il presidente dell’ordine Nicola La Barbera. “La squadra continuerà oggi la propria avventura con determinazione, consapevole della forza del gruppo e del sostegno della categoria”, aggiunge il consigliere delegato allo sport, Massimo Ferrante.

La Champions League delle Professioni è un campionato amatoriale che coinvolge i vincitori delle squadre degli Ordini Professionali che hanno vinto lo scudetto nelle rispettive categorie. Sono oltre 300 gli atleti coinvolti nelle giornate di gare. Le squadre che partecipano sono quella degli Ingegneri di Roma, Infermieri Grosseto; Commercialisti Nola; Architetti RC–VV; Avvocati Lecce; Commercialisti Catania; Ingegneri Napoli; Medici Taranto; Avvocati Pescara; Ingegneri Perugia; Avvocati Palermo; Veterinari Puglia; Commercialisti Bari

