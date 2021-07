Tokyo (JPG) – La gara di Fossa Olimpica della XXXII Olimpiade ha incoronato la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova ed il ceco Jiri Liptak.

Con la prima, che ha firmato il nuovo record del mondo in qualificazione facendo registrare un perfetto 125/125, sono salite sul podio anche la statunitense Kayla Browning, medaglia d’argento, e la sanmarinese Alessandra Perilli, medaglia di bronzo.

In finale anche l’azzurra Silvana Stanco (Fiamme Gialle), terza migliore in qualifica con 121/125 e poi quinta con 22 su 30. Obiettivo mancato, invece, per Jessica Rossi (Fiamme Oro), che malgrado un buon punteggio di qualificazione, si è dovuta fermare in ottava piazza con 119/125.

Fuori dalla finale allo spareggio Mauro De Fillipis (Fiamme Oro). Il tarantino ha chiuso le cinque serie di qualificazione con un ottimo 122/125. Un punteggio che gli avrebbe garantito l’accesso diretto alla corsa alle medaglie in qualunque gara, ma in questa Olimpiade si è ritrovato a spareggiare con altri cinque tiratori per un solo posto del round decisivo. Alla fine con +1 si è dovuto accontentare della decima posizione.

La gara di Fossa Olimpica proseguirà con il misto, domani in pedana per gli allenamenti ufficiale e in gara il 31 luglio. A difendere i colori azzurri ci saranno Jessica Rossi e Mauro De Filippis, oro poco più di un mese fa in Coppa del Mondo ad Osijek (CRO).

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Jiri LIPTAK (CZE) 124/125 – 43/50 (+7); 2° David KOSTELECKY (CZE) 123/125 (+5); 3° Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 123/125 (+21) – 33/40; 4° Jorge Martin OROZCO DIAZ (MEX) 122/125 (+17) – 28/35; 5° Haicheng YU (CHN) 123/125 (+2) – 24/30; 6° Abdulrhaman AL FAHIAN (KUW) 123/125 (+20) – 18/25; 10° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 122/125 (+1).

Trap Femminile: 1^ Zuzana REHAK STEFECEKOVA (SVK) 125/125 – 43/50; 2^ Kayla BROWNING (USA) 120/125 8+1) – 42/50; 3^ Arianna PERILLI (SMR) 122/125 – 29/40; 4^ Laetisha SCANLAN (AUS) 121/125 (+1) – 26/35; 5^ Silvana STANCO (ITA) 121/125 (+3) – 22/30; 6^ Patty SMITH (AUS) 120/125 – 120/125 (+2) – 13/25; 8^ Jessica ROSSI (ITA) 119/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro DE FILIPPIS (ITA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista: Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Venerdì 30 luglio Pre Event Training Trap Mixed Team

Sabato 31 luglio dalle ore 01.00 alle ore 04.50 – Qualificazione Trap Mixed Team

dalle ore 05.30 alle ore 06.30 – Finali Mixed Team

Luogo delle gare: Asaka Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Tokyo è di + 7 ore. (Es. Quando a Tokyo saranno le 15.00, a Roma saranno le 08.00)

Com. Stam.