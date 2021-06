Palermo – Gli attori Ernesto M. Ponte e Clelia Cucco inaugureranno “Una finestra sulle emozioni”, ovvero la nuova stagione del teatro di Via D.co Costantino n. 54-56, con la commedia Bentrovati, dall’8 al 10 ottobre e dal 15 al 17 ottobre; seguirà Siciliano per caso con Gianfranco Jannuzzo, dal 5 al 7 novembre e dal 12 al 14 novembre.

Dal 18 al 20 novembre, The Prudes, una commedia dolce amara con protagonisti Gianluigi Fogacci e Carlotta Proietti, con replica dal 26 al 28 novembre. Il quartetto formato da S. Cambria, M. Bologna, G. Sanzo e D. Scarano, animerà Cortocircuito, dal 3 al 5 dicembre e dal 10 al 12 dicembre. A salutare il nuovo anno 2022 ci penserà la coppia la Manfredi Di Liberto -Tiziana Martilotti che metterà in scena, dal 7 al 9 gennaio e dal 14 al 16 gennaio, Amore e brodo di ceci, mentre Salvo Piparo e Ernesto M. Ponte saranno i protagonisti di Torna a casa… lessico, previsto dal 21 al 23 gennaio con replica dal 28 al 30 gennaio. Il quartetto formato da Iaia Corcione, Mary Cipolla, Giovanni Nanfa e Roberta Lacca, saranno i protagonisti di Non c’è problema, dal 4 al 6 febbraio e in replica dall’11 al 13 febbraio. Per Sa si si susìu Sasà,in scena dal 4 al 6 febbraio e dall’11 al 13 febbraio, rivedremo Sasà Salvaggio; in Nicole, Layla e Rosalia, in scena dal 4 al 20 marzo e dall’11 al 13 marzo, in scena Clelia Cucco, Rossella Leone e Tiziana Martilotti con Roberto Spicuzza. Dal 22 al 24 aprile e dal 29 al 1 maggio Stefano Piazza e FFQband, presentano Trappola per Siculi.Infine,Clelia Cucco, Rossella Leone, Tiziana Martilotti, Giovanni Nanfa e Ernesto M. Ponte, saranno impegnati con A Zio piacendo, dal 6 all’8 maggio e dal 13 al 15 maggio. Gli orari per tutti gli spettacoli effettuati nella prima e seconda settimana saranno i seguenti: Venerdì ore 21:15, Sabato ore 17:00/21:15, Domenica ore 17:00.

Franco Verruso