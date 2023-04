“La stanza delle anime” chiude la rassegna de “I martedì” al Teatro a l’Avogaria di Venezia

Ultimo appuntamento con il ciclo dei “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) ha presentato il meglio della giovane drammaturgia nazionale.

Martedì prossimo, 4 aprile 2023, ore 21.00, va in scena “La stanza delle anime. Le donne della Divina Commedia oggi” di e con Arianna Addonizio per la regia di Bruna Braidotti. Una radio indipendente, Radio Hildegarda, va in onda con una puntata incentrata sul mondo dell’aldilà. La conduttrice, una contemporanea incarnazione della mistica Hildegard von Bingen, evoca alcune figure femminili della Divina Commedia. Così dai versi di Dante, visto qui come un famoso rapper dei giorni nostri, si passa alle visioni immaginarie ma realistiche di Hildegard. Beatrice, Francesca, Pia, Sapia, Piccarda, Cunizza sono donne d’oggi, che vivono le stesse dinamiche di allora creando un ponte tra il medioevo e il presente. E Inferno, Purgatorio e Paradiso sono in realtà esperienze concrete della vita, e il confine con l’aldilà è tanto sottile da poter essere racchiuso in una stanza. Sei diverse donne moderne intraprendono dunque un viaggio interiore nella conoscenza di loro stesse, scoprendo che gli stessi loro drammi, dolori, paure sono stati vissuti secoli prima dalle celebri donne rese immortali dal sommo vate.

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Cà Foscari di Venezia, e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia. In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la “Commedia degli Zanni” rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali. Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito:

http://www.teatro-avogaria.it/

Mail: avogaria@gmail.com

Com. Stam.