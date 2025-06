La Stazione Carabinieri di Castellazzo Bormida ha un nuovo Comandante: è il Luogotenente Marcello Cascio

Castellazzo Bormida – Marcello Cascio, 52 anni, è il nuovo comandante della locale Stazione. Nisseno di nascita ma palermitano di adozione, è laureato in scienze dell’amministrazione all’Università degli studi di Siena e ben conosce la realtà alessandrina da oltre 25 anni.

La sua carriera nell’Arma dei Carabinieri inizia nel settembre 1992, con la frequenza del 45° corso Allievi Sottufficiali, prima a Velletri e poi a Vicenza. Promosso Vice Brigadiere, nel giugno 1994 prende servizio alla Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari di Fossano (CN) con l’incarico di Comandante di squadra. Nell’agosto 1996, quindi, l’arrivo in territoriale, come sottufficiale in sottordine alla Stazione di Murello (CN).

È il settembre del 1999, quando, superato il corso di formazione in Antisofisticazioni e Sanità, prende servizio al NAS, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, di Alessandria. Nel tempo, si specializza come Ispettore Investigativo Antidoping presso l’Istituto Superiore di Sanità e nel Cyber Crime, come operatore delle Indagini Telematiche, che lo portano a svolgere diverse attività investigative nei settori della lotta al traffico di sostanze dopanti e delle truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale. I positivi risultati investigativi gli fanno ottenere riconoscimenti per l’indagine “EXTREME” sul doping nelle palestre e per altre nel contrasto alle truffe al S.S.N..

Nel gennaio 2020, le sue competenze vengono messe a disposizione della Direzione Investigativa Antimafia, presso il Centro Operativo di Torino, Settore Investigazioni Giudiziarie, dove riceve un encomio per l’indagine internazionale “PLATINUM-DIA”, che nel 2021 porta alla denuncia di oltre cento persone, quasi metà delle quali arrestate, al sequestro di armi, droga e aziende.

In questi giorni, il ritorno in territoriale, con l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Castellazzo Bormida, vivace comune dell’alessandrino, con i suoi 4500 abitanti e una realtà di forte tradizione rurale che negli anni ha saputo dare grande impulso alle iniziative culturali e turistiche, come l’ormai celebre motoraduno internazionale “Madonnina dei Centauri”, capace di attrarre ogni anno, dal 1946, motociclisti provenienti da tutta Europa e dagli altri continenti.

Al Luogotenente Marcello Cascio, gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che anche questa esperienza, come le precedenti, possa essere ricca di soddisfazioni personali e di sempre maggiore serenità e sicurezza per la comunità.