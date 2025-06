La Stazione Mobile dei Carabinieri

Un ufficio full green su quattro ruote per raggiungere i cittadini in ogni angolo del territorio, un presidio di sicurezza e prossimità

Alessandria – Potenziata la prossimità alla cittadinanza: i Carabinieri mettono in campo un nuovo dispositivo, innovativo e versatile, per raggiungere il cittadino anche dove non è presente un ufficio di polizia. È la Stazione Mobile, elettrica, silenziosa, ecosostenibile, a tutti gli effetti un vero ufficio su quattro ruote, con tutti i comfort, per ricevere gli utenti in qualsiasi luogo e condizione, anche grazie a una rampa automatizzata per l’accesso a bordo di chi ha difficoltà motorie.

Pensata per i centri urbani, ma non solo, la Stazione Mobile è totalmente full green, con una motorizzazione esclusivamente elettrica alimentata da batterie che offrono un’autonomia di oltre 200 km e l’alimentazione per tutti i dispositivi interni ed esterni.

Si tratta di un FORD E-TRANSIT con allestimento speciale, che prevede una postazione per l’operatore con scrivania, computer e stampante, tre poltroncine per gli utenti, un vano con kit per il pronto soccorso e defibrillatore automatico, estintori, cassaforte, frigorifero e diverse dotazioni operative per il servizio di polizia.

L’impiantistica consente condizioni di lavoro ottimali, non solo per l’ambiente climatizzato, grazie alla cella abitativa interamente coibentata, con riscaldamento e aria condizionata, ma anche per la ricca predisposizione di prese di corrente di vario tipo e per i dati telematici in diretta connessione con server e banche dati dell’ufficio di riferimento.

Il dispositivo viene messo sul campo con un minimo di tre Carabinieri, almeno uno dei quali Ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi Maresciallo o Brigadiere, per la ricezione delle denunce sul posto, ma anche per fornire informazioni, offrendo una risposta pronta e immediata in caso di necessità al cittadino, senza doversi recare presso una Stazione del territorio. Le richieste che rimandano a un ulteriore supporto vengono prontamente girate alla Centrale Operativa che, in caso di emergenza, invia la prima pattuglia disponibile.

La presenza della Stazione Mobile nelle piazze punta a migliorare il servizio di prossimità al cittadino, ad aumentare il senso di sicurezza e a operare una prevenzione attiva.

La Stazione Mobile ha un sistema di luci e fari pensato per illuminare a 360° tutta la zona circostante al veicolo e generatori di corrente integrati, per ogni evenienza, che la rendono idonea all’impiego anche in caso di calamità.

Il veicolo, che sarà utilizzato dalle Compagnie Carabinieri della provincia, soprattutto nei centri storici o nelle zone maggiormente sensibili, rappresenterà un ulteriore presidio di legalità, sicurezza e prevenzione, grazie all’assegnazione in rinforzo temporanea o permanente per svolgere funzioni del reparto in mobilità e in situazioni di emergenza: un’ulteriore espressione di vicinanza dell’Arma alla cittadinanza.