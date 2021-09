Palermo – Il 6 e 7 Ottobre a Dubai (una città degli Emirati Arabi Riuniti), presso il Grand Hotel Excelsior, si svolgerà l’evento nella Sala Gala-Conferenza “Wellness & Fahion” (Benessere e Moda), la cui madrina è Miriam Tarantino.

Presente anche Lucia Totaro (nella foto) fondatrice dell’Espiralight School Healing Art House a Dubai. La Totaro ha ideato un progetto con tanti dipartimenti nella sua scuola di alta formazione e Corsi nel Benessere a 360°gradi dell’uomo, della bellezza, dell’arte e degli amici animali. Tutto all’insegna del Green e dell’innovazione. Con sensibilità, intuizione e grande professionalità e competenze, la Totaro ha stretto collaborazioni, importazioni e selezionato il suo team di Operatori Professionali Olistici, Aziende Moda e bellezza. Eccellenze italiane, ma anche collaborazioni importanti con Auroville India, Pittura e Mandala (simbolo spirituale e rituale che rappresenta l’universo, ndr) dalla Bulgaria, Psicodanza dal Messico, Stilista di Dubai, Stilista Moda e gioielli Pakistan. Ivana Todaro Atelier wedding, Donna eccezionale col suo tocco di classe e tanto altro. “Le fondamenta è al 90% al femminile. Lanceremo Miss Welness Dubai. Seguiteci e partite con noi per questo progetto da Mille e una Notte nella magica Dubai. Pronti a ripartire Evento Gala Fashion ed apertura Expo Dubai alla grande, motivati e uniti. Seguirà una sfilata di Moda e Arte e Cena”. Alla manifestazione sono invitati i più importanti stilisti di moda internazionali e sarà presente, anche, la nota stilista Ivana Todaro, ti­to­la­re del­la ”Dia­man­te Spo­sa Hau­te Cou­tu­re in the World” che esporrà le sue creazioni più recenti (3 abiti da cerimonia e 2 originalissimi da sposa) che modelle del luogo indosseranno durante la sfilata a Piazza Al Seef, seguita poi da un Party Fashion yacht. Inoltre, entro il 15 Settembre, è possibile prenotare la Settimana Benessere (Infoespiralightischooldirection@gmail.com). Felice e commossa la Todaro per l’invito che premia la professionalità acquisita in tanti anni di lavoro. Nata 43 anni fa a Torino dove i genitori, originari di Alia (PA), lavoravano, al compimento del suo primo anno di vita, la famiglia si trasferisce definitivamente ad Alia. Sin da piccola Ivana mostra una naturale passione per la confezione di abiti e realizza i vestitini delle bambole con originalità e fantasia. A 13 anni Iva­na, fre­quen­ta una sar­to­ria di Pa­ler­mo, se­gui­ta da due bra­ve mae­stre di ta­glio e cu­ci­to, ed im­pa­ra ad usa­re la sua pri­ma mac­chi­na da cu­ci­re. Con gli anni, ac­qui­si­ta una cer­ta espe­rien­za, rea­liz­za i pri­mi veri abi­ti dan­do pro­va del­le sue in­na­te ca­pa­ci­tà di sti­li­sta e mo­del­li­sta; in pra­ti­ca rie­sce a tra­sfor­ma­re il fi­gu­ri­no di moda che ha di­se­gna­to, nel mo­del­lo che com­pie­rà col ta­glio del­la stof­fa. I suoi pri­mi im­por­tan­ti abi­ti, idea­ti e rea­liz­za­ti, sono sta­ti un me­ra­vi­glio­so tail­leur e un abi­to nero in crê­pe di seta con ta­glio cen­tra­le e ap­pli­ca­zio­ni di quat­tro bot­to­ni gio­iel­lo, crea­ti da ar­ti­gia­ni con pie­tre pre­zio­se (che la To­da­ro usa spes­so spe­cie per gli abi­ti di spo­sa di alta clas­se); ol­tre a ciò, ha rea­liz­za­to an­che abi­ti per av­vo­ca­ti e ma­gi­stra­ti. Il pri­mo dé­fi­lé del­la To­da­ro si svol­se nel 2004 pres­so l’Ho­tel San Pao­lo Pa­la­ce di Pa­ler­mo dove la sti­li­sta pre­sen­tò, come pri­ma leva, i suoi 4 capi per la not­te del­la moda al Tea­tro Mas­si­mo di Pa­ler­mo. In bre­ve tem­po il nome del­la To­da­ro rag­giun­ge la no­to­rie­tà e pre­sti­gio­se cit­tà come Pa­ri­gi, Mi­la­no e Ma­drid la in­vi­ta­no per im­por­tan­ti “Fa­shion Week”; an­che a Pa­ler­mo e nel­l’hin­ter­land le sue mo­stre ri­scuo­to­no gran­de suc­ces­so di pub­bli­co e cri­ti­ca come il re­cen­te dé­fi­lé svol­to­si nel­la stu­pen­da cor­ni­ce del So­le­mar Club & Re­stau­rant del­l’Ad­dau­ra (Mondello), dove 9 mo­del­le han­no in­dos­sa­to ben tren­ta abi­ti in tre fasi (co­stu­mi da mare con pa­reo, abi­ti da cerimonia e abi­ti da spo­sa). Ha organizzato, inoltre, uno shooting fotografico a Villabate (PA), nel pre­sti­gio­so stu­dio del noto hair­sty­li­st Fran­ce­sco Vir­ga coa­diu­va­to da Vin­cen­zo Cian­cio­lo, Maestro del taglio e delle acconciature, approdando alle passerelle dell’alta moda, per pre­sen­ta­re le sue ul­ti­me crea­zio­ni, sempre accompagnata dal fotografo di fiducia, Aldo Di Vita di “Arte dell’Immagine”. Altri shooting fotografici li ha realizzati nel centro storico di Palermo e nell’antica Villa Giulia, costruita per iniziativa del Pretore e Governatore della città, Antonio La Grua, tra il 1777 ed il 1778; ed ancora a Piazza Bellini e davanti i Teatri Massimo e Politeama. Dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 avrà luogo l’Expo Dubai 2021, ed è la prima importante Esposizione Universale che si svolge in un Paese Arabo; si occuperà dei principali temi legati al progresso: Energie rinnovabili, trasporti, istruzione, sanità, tecnologia, intelligenza artificiale, acqua, aerospazio, smart cities

Com. Stam.