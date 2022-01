La stilista Ivana Todaro… sbarca a Milano

La nota stilista internazionale, Ivana Todaro, titolare e ma­na­ger del mar­chio “Dia­man­te Spo­sa Hau­te Cou­tu­re”, è felicissima di comunicare che ha una nuova sede operativa in via Monte Napoleone nella città di Milano, via che viene paragonata a quella degli Champs Elysees oppure della Fifth Avenue a New York ed oggi è il maggior polo per il prêt-à-porter mondiale.

Questo rappresenta un momento straordinario e un traguardo importante per il marchio “Diamante Sposa” che approda decisamente e definitivamente anche nel grande mondo della moda e nei prossimi giorni sarà allestito un ufficio, una sala prove e potrà ricevere clienti da tutto il mondo. Ovviamente rimarrà sempre operativa la sartoria ufficiale della Todaro che ha sede in Cortile Battaglia n. 10, CAP 9002, ad Alia (PA). Intanto, per venerdì 28 gennaio, presso il Centro Direzionale di Viale Regione Siciliana nord-ovest 3414, a Palermo, è previsto uno shooting fotografico e un cortometraggio realizzati da Aldo Di Vita, di “Arte dell’Immagine”, fotoreporter palermitano, artista della macchina fotografica, con le modelle Clizia Giamporcaro e Rosy La Porta. Sabato 26 febbraio, inoltre, a Milano, presso il Palazzo dei Cavalieri avrà luogo la “Fashion Week” alla quale parteciperà anche la stilista Ivana Todaro.

Franco Verruso

Com. Stam.