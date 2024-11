La Storia dell’Automobilismo Siciliano a fumetti 

Martedì 26 la presentazione del volume di Sicilia Motori: un viaggio illustrato attraverso 80 anni di corse e passione siciliana

Palermo – Sicilia Motori celebra i 120 anni dell’automobilismo sportivo siciliano (la prima corsa venne disputata a Palermo nel 1904) con la pubblicazione di un volume unico che raccoglie i fumetti de “La storia dell’automobilismo siciliano”. La rivista ripropone, a distanza di 30 anni, i fascicoli pubblicati originariamente tra il 1994 e il 1995, raccontando l’evoluzione delle corse a partire dalla prima apparizione di un’automobile in Sicilia.

Un racconto illustrato: un’epopea lunga oltre 80 anni



Il volume, che si avvale dei disegni di Francesco Ardizzone e dei testi di Vincenzo Prestigiacomo, narra in modo avvincente e visivamente emozionante gli eventi che hanno segnato la storia delle corse siciliane. Dalla prima auto in Sicilia nel 1898, passando per la Targa Florio di Vincenzo Florio, fino alle leggende moderne come Antonio Pucci e Nino Vaccarella. Il libro ripercorre una storia fatta di passione, competizioni e grandi vittorie.



Il fumetto come linguaggio innovativo



Nel corso degli anni ’90, l’idea di raccontare la storia dell’automobilismo siciliano attraverso i fumetti fu una scelta controcorrente. Oggi, invece, il fumetto è uno dei linguaggi più dinamici e ampiamente apprezzati. I dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE) mostrano che tra il 2019 e il 2022 le vendite di fumetti sono aumentate in modo straordinario, con un incremento del 260,5% in copie vendute e del 199,8% in valore, segnando il ritorno di questo medium come forma di narrazione culturale.



La presentazione ufficiale



La pubblicazione sarà presentata martedi 26 novembre alle ore 18:00 presso la libreria Nuova Ipsa (via dei Leoni, 71, Palermo). Parteciperanno alla presentazione:

• Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori

• Isidoro Farina, responsabile eventi di Nuova Ipsa

• Vincenzo Prestigiacomo, Autore dei testi

• Giampiero Cannella, Vice-Sindaco di Palermo e Assessore alla Cultura

• Alessandro Anello, Assessore allo Sport



Dettagli del volume

• Titolo: La storia dell’automobilismo siciliano

• Testi: Vincenzo Prestigiacomo

• Disegni: Francesco Ardizzone

• Editore: Stratos DMP srl – Palermo

• Formato: 19×26 cm, 100 pagine

• Prezzo: 18,00 €

