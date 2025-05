La storica prima volta della Coppa del Mondo in Sudamerica 7 azzurri specialisti dei blocchi in Brasile a caccia di una finale

Il Brasile ospiterà per la prima volta nella storia una tappa di Coppa del Mondo in Sudamerica. La competizione si svolgerà a Curitiba, capitale dello stato meridionale di Paranà, all’Olympic Climbing Center all’interno del Parque Olimpico do Cajuru, dal 16 al 18 maggio.

Si tratta della seconda prova di Coppa del Mondo dopo quella cinese a Keqiao ad aprile, a cui seguirà dal 23 al 25 maggio la terza tappa a Salt Lake City.

59 gli specialisti dei blocchi in gara, fra cui gli italiani Nicolò Sartirana, Campione Italiano in carica, e Niccolò Antony Salvatore, Campione Mondiale Universitario e detentore della Coppa Italia di circuito.

il vice Campione olimpico, nonché oro in Coppa del Mondo, Sorato Anraku, cercherà di bissare il successo della prima tappa di World Cup a Keqiao. Saranno pronti a dargli filo da torcere il coreano Dohyun Lee e l’altro giapponese Meichi Narasaki (argento in Coppa del Mondo assoluta), che avevano completato il podio in Cina. Ma non rinunceranno a cercare di mettersi in luce anche numerosi altri atleti di altissimo livello, come il britannico Toby Roberts, Campione olimpico 2024, l’americano Colin Duffy, quarto alle Olimpiadi parigine, il francese Sam Avezou, Campione Europeo in carica, olimpionico a Parigi, e i suoi connazionali Mejdi Schalck, Paul Jenft e Leo Favot.

Sul fronte femminile saranno 57 le atlete in gara, esperte nella risoluzione di problemi, fra cui 5 italiane: Giorgia Tesio, Campionessa Italiana in carica, Camilla Moroni, pluricampionessa italiana nonché olimpionica di Parigi, Giulia Medici, Campionessa Mondiale Universitaria, Irina Daziano, medaglia d’argento nella tappa di Coppa Europa a Genova, e Francesca Matuella, detentrice della Coppa Italia assoluta.

Delle atlete andate a medaglia a Keqiao sarà presente solo la francese Oriane Bertone, vice Campionessa Mondiale, ma sono pronte a dare battaglia per raggiungere il podio l’australiana Mackenzie, argento in Coppa del Mondo assoluta, l’altra francese Zélia Avezou, le giapponesi Melody Sekikawa e Mao Nakamura, bronzo in Coppa del Mondo assoluta, e molte altre.

Il programma di gara è così organizzato: venerdì 16 maggio a partire dalle ore 14.00 (ora italiana) si svolgeranno le qualifiche. Sabato 17 maggio alle ore 15.00 si disputeranno le semifinali maschili, alle ore 22.00 avranno inizio le emozionanti finali. Stesso schema domenica 18 maggio per la gara femminile: alle ore 15.00 le semifinali e alle ore 22.00 le finali, che chiuderanno in bellezza la prima Coppa del Mondo sudamericana.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, per sostenere i nostri 7 portacolori a caccia di una finale in terra brasiliana!

Com. Stam. + foto FASI