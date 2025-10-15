La Targa Florio Classica rende omaggio a Paolo Taormina

Palermo – Automobile Club d’Italia ed Automobile Club Palermo esprimono sincero cordoglio per la morte di Paolo Taormina, il 21enne palermitano ucciso sabato notte davanti al suo pub nel centro di Palermo.
I 150 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che prenderanno il via alla Targa Florio Classica 2025, domani, 16 ottobre, in piazza Verdi a partire dalle ore 18.00, mostreranno sulle loro auto un adesivo con la scritta “CIAO PAOLO” in segno di cordoglio e ricordo per la morte di un giovane che ha scosso l’intera comunità.
Com. Stam.
