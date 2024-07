Festa per i più piccoli nella tappa a Reggio Emilia con il Torneo Nazionale estivo degli Oratori La terza finale “TUTTINGIOCO” celebra il suo vincitore

La Daino Gavassa ASD festeggia in una mattinata di giochi e divertimento, la vittoria nel progetto dei centri estivi, promosso da Centro Sportivo Italiano, Fondazione Conad ETS e Conad Centro Nord, insieme per promuovere i valori dello sport e l’inclusione sociale

Una giornata di sport, inclusione e festa ha animato Reggio Emilia in una delle cinque finali della seconda edizione del Torneo Nazionale estivo degli Oratori, parte del progetto “TuttInGioco”, promosso da Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano con il supporto di Conad Centro Nord, coinvolgendo giovani provenienti da tutta Italia.



La “città del tricolore” ha ospitato il terzo epilogo della competizione, organizzato dalla Daino Gavassa ASD, la società sportiva che si è aggiudicata – dopo giochi, attività ludico-motorie e sfide sportive nelle scorse settimane – la possibilità di dare vita a quest’ultima giornata finale. Dopo aver premiato a Lecce e Genova nei giorni scorsi i ragazzi vincitori, oggi è toccato a Reggio Emilia eleggere e conoscere i suoi ragazzi vincenti.



Oltre 60 bambini – divisi in tre squadre dai nomi vivaci, Diamanti verdi, Animali da circo e Papere del lago – hanno colorato gli spazi sportivi antistanti alla Parrocchia di San Floriano Martire per mostrare il potere festoso e inclusivo dello sport. Tre le attività ludico-motorie pensate per i piccoli partecipanti, che si sono confrontati nella palestra e nei campi sportivi di Via Fleming, sede della società sportiva. Le sfide denominate “Attraversamento”, “Guardiano del birillo” e “100 tiri” hanno messo alla prova le diverse abilità dei partecipanti, rispettivamente di corsa, di precisione e di destrezza a canestro, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di cambiamento positivo e inclusione sociale.



Ad aggiudicarsi la vittoria di questa terza finale sono stati i bambini e i ragazzi, con un’età compresa tra i 6 e 12 anni, della squadra Papere del lago, che hanno partecipato con entusiasmo alle sfide finali gestite da animatori qualificati del CSI, sotto lo sguardo attento di Alessandro Matarrese, responsabile delle attività dei centri estivi del CSI Reggio Emilia, e di Ezio Siligardi, responsabile del camp della Daino Gavassa ASD.



“TuttInGioco” è il progetto che punta a rendere lo sport accessibile a tutti, in modo particolare ai ragazzi che affrontano difficoltà economiche. Per il secondo anno consecutivo, il CSI ha organizzato, con alcuni tra i suoi oratori e società sportive affiliati ai vari Comitati territoriali, dei camp estivi in 21 città in tutta Italia, per un totale di 50 centri estivi coinvolti e 9.000 ragazzi partecipanti, tra i quali circa 1.800 con limitate risorse economiche, che hanno potuto beneficiare dei voucher gratuiti messi a disposizione da Fondazione Conad ETS e accedere così alle attività. Durante le settimane dei camp estivi di giugno e luglio, i ragazzi hanno partecipato a diverse attività sportive e ludiche, realizzando un punteggio che ha consentito agli oratori con le migliori performance di ospitare le finali nazionali.



«Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di ribadire il nostro sostegno al progetto “TuttInGioco” e partecipare attivamente agli appuntamenti in tutta Italia, grazie all’impegno delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS –. L’attività filantropica della Fondazione mette al centro i giovani, la loro formazione e il loro benessere psicofisico. Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo ci sentiamo così vicini all’iniziativa, che mette in pratica i valori più alti dello sport, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio di solidarietà e uguaglianza»,ha concluso Alfieri.



«Siamo felici di toccare con mano in queste settimane l’entusiasmo che il progetto “TuttInGioco” sta riscontrando nei centri estivi sul territorio. Per il secondo anno consecutivo la collaborazione con Fondazione Conad ETS ha consentito di sostenere e supportare numerose famiglie e di regalare settimane di gioco e divertimento in tutta Italia – ha affermato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Dopo il successo dello scorso anno e delle prime tappe finali di questa seconda edizione, siamo felici di proseguire in questo percorso e di contribuire a diffondere i valori dello sport».



Oltre ad aver offerto una merenda a tutti i bambini presenti e consegnato una medaglia in ricordo della giornata ai partecipanti alla finale, i Soci Conad Centro Nord hanno premiato la squadra vincitrice, composta da 20 giovani atleti, consegnando a ciascuno una Carta Prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro da spendere nei punti vendita Conad, un riconoscimento per ribadire la vicinanza della Cooperativa nel sostenere le realtà locali e il tessuto sociale del territorio. A congratularsi con i ragazzi e ad evidenziare il sostegno al progetto “TuttInGioco” era presente, presso la Daino Gavassa ASD, Paola Rondanini, in rappresentanza dei soci della città.



«Il nostro impegno a supporto del tessuto sociale e della comunità locale è parte integrante della missione di Conad Centro Nord. Sostenere il progetto “TuttInGioco” è stata un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame con le comunità che serviamo. Crediamo fermamente nella responsabilità sociale come fondamento per creare valore e promuovere il benessere collettivo. Attraverso questo progetto, abbiamo potuto offrire ai ragazzi opportunità di sviluppo e momenti di aggregazione, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Il nostro coinvolgimento riflette i valori fondamentali della nostra azienda: attenzione al territorio, solidarietà e cooperazione, su cui ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile e migliore per tutti», ha dichiarato Paola Rondanini, membro del CDA di Conad Centro Nord.

«Siamo felici di aver partecipato per il secondo anno al progetto “TuttInGioco” con i centri estivi del CSI Reggio Emilia. Da sempre siamo impegnati sul territorio con un’offerta di centri estivi per andare incontro alle esigenze delle famiglie – ha commentato Alessandro Munarini, Presidente del CSI Reggio Emilia –. Grazie a questo progetto, lo sport diviene ancora una volta strumento di inclusione, di educazione e di conoscenza. Siamo felici di collaborare insieme a Fondazione Conad ETS per accompagnare nella crescita i nostri giovani sportivi».



Oltre alla finale di Reggio Emilia, sono quattro le altre città protagoniste delle sfide finali: Lecce, Genova, Pesaro e Foligno. Il prossimo appuntamento sarà dunque quello della giornata di domani a Pesaro, mentre venerdì 19 luglio Foligno ospiterà l’ultima finale e decreterà gli ultimi 20 ragazzi vincitori, per un totale di 100 bambini complessivi nelle cinque città.

