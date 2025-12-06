La Uil Trapani prende posizione contro il caro-voli in occasione delle festività

Macaddino: “Basta speculazioni sui biglietti: Ritorno a casa non è un lusso per i trapanesi fuori sede”

​La Uil di Trapani esprime ferma condanna per la crescita ingiustificata dei costi dei biglietti aerei, un fenomeno che colpisce particolarmente i lavoratori, gli studenti e le famiglie della provincia di Trapani, costretti a spostarsi fuori regione per motivi di studio e occupazione.

​Il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino a tal proposito afferma che: ​”La situazione che stiamo vivendo con il caro biglietti non è più tollerabile. Per i nostri concittadini, costretti per necessità a cercare opportunità altrove, tornare a casa per le festività è diventato un lusso. Questo non penalizza solo chi viaggia, ma lede il diritto fondamentale al ricongiungimento familiare, alla condivisione degli affetti e al rafforzamento dei legami con la propria terra”.

E aggiunge: “Gli aumenti vertiginosi non sono solo una speculazione dettata da algoritmi di prezzo, ma una vera e propria politica discriminatoria che isola la provincia e penalizza la mobilità. Ci troviamo di fronte a prezzi che trasformano il viaggio in un vero e proprio salasso economico che svuota le tasche di chi, con fatica, cerca di mantenere vivo il rapporto con la famiglia e il territorio. È un affronto all’impegno e ai sacrifici dei nostri studenti e lavoratori fuori sede, che contribuiscono quotidianamente all’economia nazionale”

​Macaddino lancia infine un appello urgente al Governo e alle Istituzioni regionali affinché si intervenga con misure immediate e concrete per calmierare questa dinamica speculativa.

​”È necessario un urgente cambio di passo. Non si può permettere che la gioia delle festività natalizie sia soffocata dall’ansia del costo del biglietto e dal timore di non potersi permettere l’abbraccio dei propri cari. Chiediamo con forza di attuare interventi incisivi che possano impedire o ostacolare il rientro e, di conseguenza, minare il tessuto sociale ed economico della nostra provincia. La Uil Trapani continuerà a monitorare la situazione e a battersi per garantire che il diritto alla mobilità e alla famiglia sia tutelato per tutti i cittadini della provincia”.

