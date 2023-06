La Val di Sole centro di preparazione per le nazionali di cross country in vista di Mondiali e Olimpiadi

Dal 18 al 21 maggio si è svolto il primo ritiro per gli Juniores in Val di Peio agli ordini del CT Mirko Celestino. Annunciata oggi la partnership

Malé (TN) – Annunciata oggi la partnership tra la Federazione Ciclistica Italiana e le Valli di Sole e di Peio che diventano Centro di preparazione della Nazionale di Cross Country in vista dei Campionati del Mondo di Mountain Bike 2023 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Un legame naturale, quello tra la capitale italiana della Mountain Bike e la nazionale di Cross Country: la Val di Sole è infatti da anni indiscusso punto di riferimento in Italia per la MTB ai massimi livelli, tappa fissa di Coppa del Mondo di Mountain Bike, che quest’anno si terrà dal 29 giugno al 2 luglio nella consueta location di Daolasa di Commezzadura, e già sede di tre Campionati del Mondo, con in vista un quarto appuntamento iridato nel 2026.

Agli ordini del CT Mirko Celestino, gli azzurri di Cross Country delle diverse categorie effettueranno in Val di Sole e in Val di Peio diversi periodi di preparazione, sfruttando in particolare gli allenamenti in altura nelle settimane che condurranno al Mondiale di Glasgow. Ulteriore valore aggiunto per gli azzurri, a fianco della ricchissima offerta di percorsi MTB e di un’accoglienza studiata su misura per gli sportivi e gli amanti della vita attiva, è la collaborazione con le Terme di Pejo, che metteranno a disposizione degli atleti il meglio di trattamenti e percorsi dedicati agli sportivi, un prodotto affermatosi negli ultimi anni a livelli di assoluta eccellenza.

