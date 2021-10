La valutazione della performance individuale webinar il 27 ottobre 2021

“La valutazione della performance individuale come processo chiave per l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, il feedback come strumento per migliorare la performance individuale”, questo il titolo del webinar organizzato dall’ANCI Sicilia, in programma per domani, 27 ottobre 2021, a partire dalle ore 9.00.

Il programma dei lavori, che saranno introdotti e coordinati dal segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, prevede una relazione di Felice Oteri, Consulente per la Pubblica Amministrazione che affronterà il tema della valutazione come processo chiave per l’organizzazione nella P.A., dei momenti salienti del Valutato e del Valutatore, del colloquio di assegnazione degli obiettivi, delle criticità ricorrenti in fase di definizione degli obiettivi, del modello del feedback AID e della gestione delle critiche costruttive.

E’ inoltre previsto l’intervento di Antonella Marascia, segretario generale della città metropolitana di Palermo che descriverà l’esperienza della città metropolitana di Palermo sul “Benessere organizzativo 2020”. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/la-valutazione-della-performance-individuale-come-processo-chiave-per-lorganizzazione-della-pa-27-10-21/

Com. Stam.