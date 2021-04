Una vera e propria dichiarazione d’amore verso un luogo dalle mille sfaccettature, troppo spesso lasciato ai margini della memoria

Con i suoi 1050 metri il Monte Cuccio emerge come un gigante su un’ampia porzione di panorama dell’Isola. Una sagoma acuminata che svetta su quella che un tempo fu la mitica Conca d’Oro ma anche un palinsesto di bellezza e di memoria capace di raccontare anche testimonianze enigmatiche, su cui finora è stata fatta poca chiarezza scientifica. E questo luogo eccezionale viene svelato attraverso il documentario “IL RESPIRO DEL TEMPO. Il Gigante di Palermo” realizzato da Esperienzasicilia.it e pubblicato sul proprio sito web, sul relativo canale YouTube e, a puntate, sulla corrispondente pagina Facebook a partire dal 30 aprile 2021.

Suddiviso in cinque parti, questo nuovo documentario-cortometraggio di Esperienzasicilia.it è stato realizzato attraverso un lungo lavoro di produzione – in collaborazione con Impronta Magazine e con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo – curata da Lorenzo Mercurio, coadiuvato da Alessandra Gioè per le riprese di backstage, insieme al fotografo Vincenzo Interguglielmi, e arricchito dalle riprese aeree di Francesco Allegra e Vito Rizzo, dagli interventi di Mario Cusimano, Salvatore Buccheri (attivista e promotore della candidatura FAI Monte Cuccio), Davide Mangano (guida naturalistica esperto dei luoghi), della ceramista Lavinia Sposito, del dottore in geologia Giancarlo Pirolo e del frate francescano fra’ Angelo Li Calzi.

Una vera e propria dichiarazione d’amore verso un luogo dalle mille sfaccettature, troppo spesso lasciato ai margini della memoria: la sequenza delle scene rappresenta un chiaro invito per una rivalutazione complessiva del sito, passando in rassegna alcuni argomenti tra i quali, ad esempio, la piaga degli incendi – che ha sempre afflitto il Monte Cuccio, come molte altre aree in tutta la Sicilia – i luoghi del racconto letterario di Luigi Pirandello, la santità mancata di un uomo di Dio come frate Francesco da Picciano, gli ingrottamenti, Portella di Sant’Anna ove sorge una torre d’avvistamento con una piccola chiesetta ipogea annessa.

“IL RESPIRO DEL TEMPO. Il Gigante di Palermo” intende mettere in evidenza l’esistenza di questi luoghi (e di molti altri che il Monte Cuccio custodisce), di storie e persone che da generazioni hanno trovato la loro identità affondando le loro radici nelle sue possenti pendici.

Classe 1978, Lorenzo Mercurio è antropologo e documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia. Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine. Ha scritto e pubblicato il romanzo “Una strada tra le onde”, edito dalla Wordmage nel 2016.

EsperienzaSicilia.it intende realizzare un archivio documentaristico sui beni culturali e ambientali in Sicilia, attraverso dei racconti video che ne illustrino l’interesse come beni comuni, appartenenti a tutti i siciliani.

