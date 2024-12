La Vuelta 2025 in Piemonte. Pella “il ciclismo di alto livello ambasciatore dei territori”

La Lega del Ciclismo Professionistico si congratula, attraverso il Presidente Roberto Pella, con la Regione Piemonte per l’ufficializzazione della partenza della Vuelta a España nel 2025.

“Dopo aver partecipato sabato al convegno dei Direttori Sportivi, che chiedono sempre più supporto nel sostegno al ciclismo professionistico – afferma Pella – sono lieto di vedere la grande attenzione riservata al movimento delle due ruote anche dai governi regionali, a conferma dell’importanza del protocollo d’intesa firmato poche settimane fa con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga”.

“Dopo la Grande Partenza del Giro d’Italia da Torino e le tappe del Tour de France in Piemonte, ora anche il terzo grande giro, quello spagnolo, ha scelto il nostro Paese. Faccio quindi i complimenti al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per aver saputo intercettare questo grande evento internazionale”.

Pella ha voluto inoltre sottolineare l’impegno per la valorizzazione delle gare italiane: “In attesa che venga svelato il percorso del Giro d’Italia, voglio ricordare il nostro impegno per valorizzare le corse storiche. Stiamo lavorando per rendere tutte le competizioni professionistiche italiane più attrattive, con parametri sempre più in linea con gli standard prefissati dall’UCI. Si tratta di un lavoro tecnico, mirato non solo a rendere i percorsi spettacolari e sicuri, ma anche a supportare la produzione televisiva, consentendo di arrivare nelle case degli italiani e in tutto il mondo. Ringrazio inoltre RCS, che anche nel 2025 darà vita a un Giro in grado di valorizzare, come nessun altro evento, il territorio italiano, la sua storia, l’arte e i paesaggi. Promuovendo il ciclismo con un cast di campioni di alto livello al via, porterà sulle strade milioni di cittadini ad applaudire i corridori, dimostrando ancora una volta l’eccellenza organizzativa del nostro Paese.”

Com. Stam. + foto Lega del Ciclismo Professionistico