Verte sulla Z.E.S. e sulla creazione di una rete territoriale per rendere più competitivo il Calatino, ma anche sulle opportunità che da essa deriveranno, la conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 aprile, alle 18.30, presso la sede di M.C.L., in Via Roma 215.

Il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone, Francesco Tasca, ha già incontrato il presidente del Consiglio comunale, Massimo Alparone, il quale ha deciso di partecipare alla conferenza stampa nel corso della quale annuncerà quali iniziative intende promuovere, per aprire anche un confronto con la città sulle nuove opportunità che scaturiscono dalla Zona Economica Speciale nel Calatino.

Oltre al presidente MCL Caltagirone, Francesco Tasca, interverrà il vice presidente provinciale MCL Catania, Paolo Ragusa.

Nei giorni scorsi, il Consiglio di presidenza del Circolo “Don Luigi Sturzo” MCL ha deliberato di chiedere al Presidente del Consiglio comunale di Caltagirone la convocazione di una seduta straorinaria del Civico consesso per approvare una mozione di indirizzo che inviti il sindaco Gino Ioppolo a sottoscrivere il protocollo di intesa, per fare rete con gli altri Comuni ed organizzare un “sistema territorio” che risulti essere attrattivo per le imprese.

Tale iniziativa segue l’incontro nel corso del quale il Consiglio di presidenza del Circolo MCL “Don Luigi Sturzo” ha espresso forte apprezzamento per l’iniziativa sulla Z.E.S. nel Calatino Sud-Simeto per i Comuni di Caltagirone, Militello in Val di Catania, Mineo, Scordia e Vizzini inclusi nella Z.E.S. della Sicilia Orientale, relativa alla promozione di un proprio “rating territoriale” che renda più competitivo e attrattivo il comprensorio calatino, promossa dal vice presidente provinciale MCL Catania, Paolo Ragusa, il quale ricorda che “il Movimento Cristiano Lavoratori fu il primo a chiedere la istituzione della Zona Economica Speciale nel Calatino, insieme all’allora comitato civico ‘Emergenza Calatino 2019” .

La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta Facebook sulla Pagina di ANGinRadio Vizzini “Caleidoscopio”.

Com. Stam.