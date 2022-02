L’ABC dell’assicurazione auto Dal glossario dell’RC, agli step in caso d’incidente fino a come evitare una truffa

Milano, 17 febbraio 2022 – Come tutti sanno la polizza Rc auto è obbligatoria per legge, le compagnie di assicurazione moltissime così come le polizze presenti sul mercato.

Il premio da pagare, però, non deve essere l’unico elemento in base al quale preferire una polizza a un’altra: correttezza e trasparenza dei contratti sono altrettanto importanti, perché l’assicurazione deve coprire al momento giusto e le esclusioni possono fare la differenza tra vivere un incidente come un contrattempo oppure come un grosso guaio.

È difficile districarsi tra le polizze Rc auto, anche perché le compagnie oltre alla responsabilità civile vendono altre coperture, come furto e incendio e altro ancora, che possono far alzare il costo del premio. Per questo, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha pensato a una guida sui dettagli a cui fare attenzione prima di firmare, i passi da fare nel caso di coinvolgimento in un sinistro e come evitare le truffe.

GLOSSARIO DELLA RC AUTO

Massimale: indica l’importo massimo che viene coperto da parte dell’assicurazione, se i danni superano questa soglia, la spesa in più è a carico dell’assicurato.

IN CASO D’INCIDENTE

Denuncia: dopo aver soccorso gli eventuali feriti va denunciato il sinistro alla propria compagnia entro 3 giorni. Per farlo va compilata e inviata la constatazione amichevole (Modulo CAI/CID, il Modulo blu).

Indennizzo diretto: con questa procedura chi è stato danneggiato e ha ragione in tutto, o in parte, può chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, che si rifarà in un secondo momento su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente. Questo è possibile solo se i veicoli coinvolti sono soltanto due e i conducenti non hanno subito lesioni fisiche gravi.

Testimoni: se ci sono stati solo danni alle cose, è necessario indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia deve richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, se indicati dopo, le testimonianze possono essere considerate inammissibili. In caso di danni alle persone i testimoni si possono indicare anche dopo.

se ci sono stati solo danni alle cose, è necessario indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia deve richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, se indicati dopo, le testimonianze possono essere considerate inammissibili. In caso di danni alle persone i testimoni si possono indicare anche dopo. Tempistiche: la compagnia ha 30 giorni di tempo per mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al veicolo e agli oggetti trasportati, a condizione che entrambi i conducenti coinvolti abbiano firmato il Modulo blu. Se uno dei due non ha firmato, i giorni diventano 60. In caso di danni fisici alle persone, il tempo per l’offerta di risarcimento sale a 90 giorni.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Sul web alle volte si può incorrere in prezzi stracciati, in questi casi c’è il rischio che si tratti di polizze fantasma, ovvero un sofisticato meccanismo ideato per spillare soldi ad automobilisti ignari, ingelosendo con sconti e tariffe “vantaggiose”. I rischi possono essere diversi, dallo svanimento del finto assicuratore al rilascio di un finto documento senza alcuna validità legale. Ecco i red flag per non incorrere in una truffa.

Il sito non contiene i dati dell’intermediario: nominativo, numero di iscrizione al Rui, la sede o altro. Oppure non corrispondono ai dati dei registri ufficiali (www.ivass.it).

nominativo, numero di iscrizione al Rui, la sede o altro. Oppure non corrispondono ai dati dei registri ufficiali (www.ivass.it). I contatti: se sono disponibili per stipulare la polizza soltanto una email, un numero di cellulare o un contatto WhatsApp.

se sono disponibili per stipulare la polizza soltanto una email, un numero di cellulare o un contatto WhatsApp. Il pagamento del premio: a favore di una carta di credito ricaricabile (prassi irregolare) o di un conto bancario intestato a una persona non iscritta nel Rui.

Per saperne ancora di più sulla RC auto è possibile scaricare la Guida di automobile.it e Altroconsumo.

