Palermo. “Ci schieriamo a fianco di quei sindaci coraggiosi che stanno combattendo la dura battaglia per evitare che i loro cittadini vengano espropriati delle fonti idriche e combatteremo fino in fondo perché le lobby delle acque minerali non trovino cittadinanza nel prossimo decreto legge sulla transizione ecologica”.

A dichiararlo Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd Palermo e Orazio Amenta del dipartimento provinciale transizione ecologica Pd Palermo.

“Le grandi lobby di potere, che avevano mal digerito l’introduzione dell’articolo 147 bis nel Codice dell’ambiente, voce che assegnava il servizio idrico ai piccoli comuni montani e a quelli con sorgenti in aree pregiate, ci riprovano ancora. E vogliono mettere le mani sulle sorgenti idriche che ricadono nei parchi e nelle aree di pregio”.

Lo strumento è il nuovo decreto legge in corso di approvazione sulla transizione ecologica che prova ad abrogare quell’ articolo, nato a seguito di tante lotte, per l’acqua pubblica, fatte da piccole e grandi comunità.

“La scusa dell’abrogazione -spiegano i due esponenti del Pd – starebbe nel fatto che i piccoli comuni gestirebbero il servizio idrico in modo meno efficiente del gestore unico, ossia la società chiamata a gestire l’intero ambito. Viene da ridere perché in provincia di Palermo conosciamo bene l’esperienza disastrosa di Acque potabili siciliane, fallita in appena 4 anni, con conseguenze nefaste per i comuni gestiti e conosciamo bene anche le difficoltà in cui si muove Amap”.

È palese che l’abrogazione dell’art 147 bis costituisce il modo per mettere le mani sulle sorgenti pregiate e sottrarle dal controllo pubblico. Un problema che riguarda circa 20 comuni del Palermitano, un centinaio in Sicilia e circa 1500 in Italia.

PD UNIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Com. Stam.