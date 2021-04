La Feltrinelli insieme a Produzioni dal basso anche per il 2021 lancia il bando per la factory dei giochi. L’obiettivo è mettere in campo le energie creative di gamer e semplici appassionati che vogliano divertirsi a realizzare giochi da tavolo, in particolare: gioco in scatola, gioco di carte e gioco in scatola con integrazione con il digitale.

L’iniziativa intende sviluppare ​un progetto da destinare al mercato. La piattaforma di crowdfunding di Produzioni dal Basso raccoglierà le risorse finanziarie necessarie all’effettiva realizzazione del progetto.

Giochi con dadi, carte, segnaposto, tabelloni: la giuria sceglierà il gioco più interessante valutando la qualità, l’originalità e la fattibilità di sviluppo dei giochi. Entro Giugno 2021 partirà la fase di raccolta fondi su Produzioni dal Basso.

Se si riuscirà a raccogliere almeno il 50% del budget, laFeltrinelli cofinanzierà l’idea per il restante 50% e si occuperà della distribuzione del gioco che dovrà essere consegnato nei magazzini la Feltrinelli entro il 20 Ottobre 2021.

Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente mediante il form entro e non oltre le ​ore 12:00 del giorno 30 aprile 2021.​

Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam. Fonte Informa Giovan