Lago di Poma, intenso weekend per il canottaggio siciliano

Intenso weekend per il canottaggio siciliano che, nel lago di Poma a Partinico, ha ospitato le due regate regionali mentre all’hotel Saracen si è svolta l’assemblea regionale annuale.

La macchina organizzativa, coordinata dal presidente Modica, nonostante le difficili condizioni meteo, ha retto bene, permettendo di completare l’impegnativo programma di gare.

Merito in particolare del consigliere Costantini che ha predisposto quanto necessario ad ospitare i numerosi atleti ed accompagnatori, alla segreteria gare, sempre precisa e professionale, e a tutti i collaboratori con in testa Roberto Mongiovì ed Emanuele Mancuso.

I numerosi atleti, provenienti da tutta la Sicilia, hanno sfidato pioggia e freddo per conquistare le ambite medaglie e, soprattutto, per mettersi in evidenza per le selezioni del primo meeting nazionale.

La prima gara regionale del sabato ha visto nella classifica generale, ed in tutte le classifiche di categoria, al primo posto il Telimar con 29 medaglie vinte (19 ori, 9 argenti e 1 bronzo), a seguire la Canottieri Palermo con 19 medaglie (10 ori, 7 argenti e 2 bronzo) ed il PeloroRow con 24 medaglie (8 ori, 8 argenti e 8 bronzi).

La classifica D’Aloja, dei giovanissimi, ha registrato al primo posto sempre il Telimar con 9 medaglie (7 ori e 2 argenti), al secondo posto il CCR Lauria con 3 ori e 2 bronzi ed al terzo posto il PeloroRow (2 ori, 4 argenti e 3 bronzi).

Anche nella Coppa Montù il primo posto è stato ad appannaggio del Telimar (10 ori e 5 argenti), seconda la Canottieri Palermo (8 ori e 6 argenti), terza la PeloroRow (4 ori, 3 argenti e 5 bronzi).

Il movimento Master ha visto primeggiare i veterani del Telimar con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, secondo il CUS Palermo con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo e terzo il PeloroRow con 2 ori e 1 argento.

La seconda prova regionale, disputata domenica, ha registrato il primo posto del Telimar.

La squadra di Marco Costantini ha conquistato complessivamente 33 medaglie, quattro in più rispetto al sabato (19 ori, 10 argenti, 4 bronzi), al secondo posto si è piazzata la Canottieri Palermo che ha conquistato 12 ori, 7 argenti e 3 bronzi, cui si aggiunge la vittoria di Sofia Naselli a San Giorgio di Nogaro, in 2-U19F, che ha permesso l’acquisizione del diritto a partecipare al I Meeting di Piediluco continuando, con grande soddisfazione di Benedetto Vitale, il percorso di conferma della maglia azzurra anche per questa stagione. Da sottolineare il terzo posto in classifica regionale per la PeloroRow con 12 ori, 6 argenti e 11 bronzi.

Nella classifica D’Aloja, della seconda giornata di gare, al primo posto si è piazzata la PeloroRow, davanti al Telimar e alla Canottieri Palermo.

Nella classifica Montù primo posto per la Canottieri Palermo, secondo Telimar e terzo PeloroRow.

Infine, nella classifica Master in testa il Telimar, secondo posto per il Club Nautico Paradiso, terzo per PeloroRow.

Dominio quindi in queste due regionali di Telimar, Canottieri Palermo e PeloroRow, seguite da CUS Palermo, Lauria e Paradiso.

Prossimo appuntamento il I meeting di Società che si svolgerà nelle due sedi di Candia e Sabaudia, dal 18 al 19 marzo e successivamente il I Meeting Nazionale di Piediluco, cui parteciperanno i selezionati del CTR Benedetto Vitale.



Il Presidente del Club Nautico Paradiso Messina

Com. Stam. + foto