L’associazione Il Camaleonte di Chieri, promotrice da venti edizioni del Premio InediTO – Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite,

organizza la prima edizione della rassegna L’alba dentro l’imbrunire dedicata al reading, ovvero alla lettura scenica sonorizzata, tratta da opere teatrali e letterarie, che si svolgerà dal 10 al 20 ottobre a San Pietro in Vincoli Zona Teatro (via S. Pietro in Vincoli 28, Torino), in collaborazione con Il Mutamento a conclusione dello storico ISAO Festival (Il Sacro Attraverso l’Ordinario), con il patrocinio e il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino, il sostegno della Camera di commercio di Torino. La rassegna sarà inserita nel programma del Salone Off in occasione della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre, e nel cultural program delle Nitto ATP Finals che si svolgeranno a Torino dal 14 al 21 novembre, progetto culturale con il compito di raccogliere in un’unica programmazione le proposte provenienti dai principali soggetti operanti a livello cittadino, coordinato dalla Fondazione per la Cultura Torino e concentrato nelle settimane antecedenti al torneo.

L’alba dentro l’imbrunire è un verso della celebre canzone Prospettiva Nevski in cui Franco Battiato traspone il pensiero del suo maestro Georges Ivanovič Gurdjieff, filosofo, scrittore, mistico e musicista di danze armeno, vissuto in Turchia e in Francia (dove a Parigi fondò nel 1922 l’Istituto per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo). Il tema richiama le difficoltà che ogni individuo incontra nel suo percorso esistenziale per ritrovare la luce nei momenti più bui. Oggi che la diffusione del Covid-19 ci ha catapultato in un presente distopico che non avremmo mai pensato di vivere, se non attraverso libri e film di fantascienza, in un’emergenza sanitaria da cui sembra sempre più difficile uscire, è necessario cercare uno spiraglio per uscire superare il tunnel. Non va sciupato però quel tempo di parentesi, di messa in discussione del sistema in cui abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, dominato dal capitalismo assoluto e dal consumismo sfrenato, per riscoprire i valori sociali, etici, spirituali, nel rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda. La resilienza per affrontare un momento così traumatico e delicato per l’umanità, deve passare anche da un rinascimento dell’arte e della cultura.

I quattro reading proposti riflettono il tema della rassegna: alcuni sono tratti dalle opere vincitrici al Premio InediTO – Colline di Torino,come Procedura di Renato Gabrielli (vincitore della sezione Testo Teatrale nel 2020), che si svolgerà il 10 ottobre come anteprima della rassegna a conclusione dello storico ISAO Festival e all’interno del programma del Salone Off, in cui futuro e passato si rispecchiano attraverso gli sviluppi del postumano e dell’alterità; Quel tempo che Berta moriva di Anna Busca (copione teatrale vincitore del premio speciale “Alexander Langer” 2020 in collaborazione con Amiat Gruppo Iren e Città di Torino), realizzato il 21 ottobre, dedicato all’ambientalista e attivista honduregna Berta Càceres. Mentre in Amori & Disincanti di Valerio Vigliaturo (tratto dalla raccolta poetica pubblicata nel 2020 da Transeuropa Edizioni), che si terrà il 15 ottobre e sarà inserito nel programma del Salone Off, la critica a luoghi comuni, costumi, mode, si manifesta in un afflato profondo verso il futuro tecnologico e la proiezione dell’io in una dimensione spirituale, l’altrove; infine in Rumore bianco di Max Giovara, reading concerto ispirato al celebre romanzo di Don DeLillo, e realizzato in anteprima per la rassegna il 29 ottobre, si riconosce con ironia e lucidità il vuoto disperante in cui siamo immersi e da cui sarà possibile costruire un nuovo inizio.

L’ALBA DENTRO L’IMBRUNIRE 2021

PROGRAMMA

– ANTEPRIMA –

10 ottobre ore 21:15

in collaborazione con ISAO Festival, Premio InediTO – Colline di Torino

Procedura di Renato Gabrielli

con Massimiliano Speziani, Daniele Gaggianesi, Renato Gabrielli (lettura)

In un futuro non lontano sarà possibile commissionare la costruzione di credibili repliche di noi stessi capaci di sopravviverci. Ma ai candidati verrà richiesto di seguire una complessa procedura. Uno, sessant’anni, benestante e filantropo, si sottopone a una serie di sedute volte a perfezionare un androide, L’Altro, che vuol essere la sua copia esatta all’età di trent’anni. Qualcosa nella procedura però si inceppa, costringendolo a fare i conti con aspetti dolorosi e imbarazzanti del suo passato.

15 ottobre ore 21:00

Amori & Disincanti di Valerio Vigliaturo

con Valerio Vigliaturo (lettura e musiche), Ramon Moro (tromba e sonorizzazione)

Come in un flusso di coscienza, l’autore mette in scena alcune poesie tratte dall’omonima raccolta (Transeuropa Edizioni, 2020) incentrata sul tema della comparsa e scomparsa di persone e rapporti nella parabola dell’esistenza. Al monologo interiore si susseguono le tematiche (ambiente, politica, filosofia, spiritualità, creazionismo, evoluzionismo, postumano), le citazioni musicali (Miles Davis, Rolling Stones, Tenco, The Doors). In un’atmosfera rarefatta di immagini artistiche che sembrano proiezioni desertiche e spaziali, suoni e rumori di sottofondo, che contraddistingue l’essenza della poesia, sottrarre fino a ottenere l’indicibile.

21 ottobre ore 21:00

in collaborazione con Premio InediTO – Colline di Torino

Quel tempo che Berta moriva di Anna Busca

con Eliana Cantone (lettura), Elisa Fighera e Elisa Bosio (violino), Fabrizio Cerutti (elettronica)

Giordano Amato (regia)

Berta Isabel Cáceres Flores è stata un’ambientalista e attivista honduregna, leader del popolo indigeno Lecca e co-fondatrice del Consiglio delle organizzazioni popolari ed indigene dell’Honduras. Premiata con il Goldman 2015, è stata assassinata nella sua casa di La Esperanza, in Honduras, la notte del 2 marzo 2016. Il testo è dedicato a tutti coloro che lottano per la difesa dell’ambiente, della biodiversità del pianeta e dei diritti dell’umanità, anche a costo della loro vita.

29 ottobre ore 21:00

Rumore bianco di Max Giovara

Liberamente ispirato al romanzo di Don DeLillo

con Max Giovara (lettura e musiche), Alberto Unia (chitarra e sonorizzazione)

Cosa è che ci fa andare avanti nonostante tutto? Cosa è che ci fa credere di essere immortali? In attesa dell’imminente uscita dell’omonimo film, il capolavoro letterario di uno degli autori americani più importanti della nostra epoca ispira questo reading-concerto e la nascita di un progetto musicale. La nube tossica intorno a cui ruotano personaggi surreali e illuminanti, specchio del nostro continuo presente a consumo, ha le stesse caratteristiche spettacolari e devastanti della pandemia che stiamo vivendo.

Com. Stam.