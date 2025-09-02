L’alba teatrale torna al Parco Archeologico di Naxos-Taormina con protagonista Alessandro Preziosi ne “Le Memorie di Adriano”

Giardini Naxos – Giovedì 4 settembre alle ore 5.00 del mattino il Parco Archeologico di Naxos-Taormina, diretto da Orazio Micali, ospiterà “Le Memorie di Adriano”, con protagonista Alessandro Preziosi, nell’ambito della rassegna Nike Teatro, che ha la direzione artistica di Simona Celi.

Lo spettacolo mette in scena la figura dell’imperatore Adriano come voce sonora delle grandi questioni umane, morte, desiderio, bellezza, declino del potere, in una confessione profonda e contemporanea.



Protagonista è il noto a apprezzato attore Alessandro Preziosi, che sarà accompagnato dalle musiche originali composte da Giacomo Vezzani. Un adattamento contemporaneo grazie alla nuova traduzione di Tommaso Mattei.



Con questo evento, il Teatro della Nike si rinnova simbolicamente all’alba, diventando protagonista di un evento speciale che rappresenta anche una rinascita artistica e culturale.



Biglietti disponibili su:



https://www.ticketone.it/artist/alessandro-preziosi/alessandro-preziosi-memorie-di-adriano-3948509/

