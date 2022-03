“L’alieno” il nuovo singolo di Eugenia Martino

È in rotazione radiofonica “L’alieno” (L’altra metà srl), il nuovo singolo della cantautrice romana EUGENIA MARTINO.

Il brano è contenuto nell’album “L’alieno, il Califfo e la bambina”, prodotto da Mogol e curato nella produzione artistica da Massimo Satta.

“L’alieno” è una canzone che ironizza sull’impossibilità di fare sesso per un alieno che sbarca sulla terra a causa delle sue diversità fisiche. È ispirata alla storia di un ragazzo rimasto disabile dopo un brutto incidente e impossibilitato a vivere una vita sessuale dopo l’accaduto: «Ho pensato di scrivere una canzone che trovasse una soluzione anche a questo, perché l’amore vero trova sempre una soluzione», spiega Eugenia Martino.

Dal 17 dicembre è disponibile su tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali “L’alieno, il Califfo e la bambina”, l’album d’esordio della cantautrice che vede il grande autore di canzoni Mogol alla produzione esecutiva: «Questo è un disco di storie rubate al mondo, di personaggi incontrati per caso nella mia vita o nella vita di altri, è un libro di avventure da ascoltare – dichiara l’artista – ci sono emozioni crude e altre più delicate ma nessuna di queste è frutto della fantasia».

Biografia

Eugenia Martino è una cantautrice, autrice e compositrice romana, classe 1986, nel 2016 firma con AreaSonica Records con la quale pubblica l’Ep “Dandy&Roll” prodotto in collaborazione con Maria Grazia Fontana. L’Ep riscuote un discreto successo nell’underground, il brano “Maggio” arriva semifinalista al Premio Lunezia, il secondo singolo “Lacrime di ghiaccio” arriva in finale al premio “Senza Etichetta” mentre il terzo singolo “Cielo” vince il miglior testo al Premio nazionale “Donne d’autore” e arriva in semifinale al Festival di Ghedi e a Musicultura. Nell’estate del 2018 viene chiamata ad aprire concerti di alcuni artisti rinomati come Massimo di Cataldo e Giuseppe Anastasi. Nel 2018 pubblica il singolo in memoria di Davide Astori, “Canzone per Davide” raccogliendo migliaia di download e views in sole 2 settimane. Nell’estate del 2018 scrive il brano “Ladro per te” per Davide Rossi con cui vince il Roma Summer Contest. A gennaio 2019 il brano “Marielle” scritto per Ylenia Iorio vince il Premio Donida e ottiene un contratto editoriale con la Universal Music Publishing. A dicembre 2021 esce “L’alieno, il Califfo e la bambina” (L’altra metà Srl), il suo primo disco con la produzione esecutiva di Mogol e la produzione artistica di Massimo Satta. Dal 21 gennaio 2022 è in radio “L’alieno”, singolo estratto dall’album.

