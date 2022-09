L’Alma Basket in Calabria per la pre season L’assistant coach Laura Perseu anticipa l’amichevole di sabato 17 settembre contro Catanzaro Centro Basket 1996

Si sposta oltre lo Stretto l’Alma Basket per disputare la seconda amichevole della pre season 2022-2023. Sabato 17 settembre alle ore 18:30. il team pattese affronterà Catanzaro Centro Basket 1996, formazione di Serie B regionale che in questa stagione giocherà un girone con formazioni lucane e campane.

“Dopo le prime due settimane di preparazione esito e sensazione sono molto buone – spiega l’assistant coach Laura Perseu -. Quello che mi ha stupito è l’immediata coesione del gruppo, le più piccole non si tirano indietro, seguono le grandi, accettano i loro consigli e hanno una voglia di lavorare incredibile. Non si tirano indietro di un centimetro neppure in questo periodo di preparazione, dove le gambe possono essere pensate e potrebbe esserci stanchezza. La squadra è equilibrata e ci sono margini importanti di miglioramento. E’ molto soddisfacente lavorare in queste condizioni, è stimolante”.

Sabato scorso l’Alma è scesa in campo contro una formazione maschile pattese per testare il fiato, sabato 17 in Calabria toccherà verificare la tattica.

“Lo scopo di sabato scorso era correre, in questa amichevole cercheremo di capire a che punto siamo da un punto di vista tecnico-tattico – continua Perseu -. Ci aspettiamo una risposta di nuovo positiva dalla squadra che a sua volta è in preparazione per disputare al meglio il Trofeo Moretti (Milano, 24-25 settembre)”

Laura Perseu_ ph Valeria Orlando

