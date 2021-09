L’ASD Amatori Basket Messina è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con l’ala classe 1992 Dario Scozzaro. Il giocatore peloritano coi suoi 198 cm può ricoprire più ruoli in campo, ha confidenza con il canestro e una grande esperienza maturata in giro per l’Italia che tornerà utile alla giovane formazione di coach Maggio.

Uscito dalle giovanili del Cus Messina prosegue la formazione come under nei vivai di Teramo e Ragusa. La Viola Reggio Calabria lo ingaggia nel 2009 in Divisione Nazionale B e da lì comincia la sua carriera senior che lo vedrà incrociare diverse volte l’Amatori nei campionati di Divisione Nazionale C e C regionale. Fra le tappe della sua lunga carriera che ha l’ha visto disputare diversi campionati in formazioni pugliesi, in Sicilia ha vestito le maglie di Canicattì, San Filippo del Mela, Minibasket Milazzo e Spadafora. Nell’ultima stagione ha disputato la C Silver con gli Svincolati Milazzo, disputando 14 partite con 9,1 punti di media e un high di 19 punti.

Il giocatore è già a disposizione dello staff tecnico.

Com. Stam.