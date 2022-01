L’Amatori Basket Messina riparte nel 2022 con 4 nuovi innesti

Dalla Nuova Pallacanestro Messina arriva Vasilevskis e in doppio tesseramento Fernandes Barroca, Guadalupi e Maddaloni

Archiviato un travagliato 2021 che ha portato sotto l’albero nero-arancio la vittoria del torneo di Promozione e del torneo provinciale under 18 e il ripescaggio in C Silver, l’Amatori Basket Messina è pronta a lanciarsi nel 2022. L’ultima gara di campionato disputata, il derby contro il Savio dell’11 dicembre, era stata sospesa sul punteggio di 57-49 al minuto 24’42” per inagibilità del campo dovuta all’acqua proveniente dal tetto. Il giudice sportivo ha stabilito che l’incontro si dovrà ripetere per intero, in data ancora da definire; se in un primo momento era stata valutata la possibilità di recuperare la partita il 12 Gennaio la sospensione di tutti i tornei regionali fino al 16 per l’aggravarsi della situazione epidemiologica.



In sede di organico l’Amatori ha rescisso il contratto con Dario Scozzaro, accasatosi proprio al Savio e grazie alla collaborazione con la società Nuova Pallacanestro Messina, del presidente e amico Caruso, militante nel campionato di Serie C Gold, tre giovani atleti facenti parte della squadra allenata da coach Beto Manzo faranno parte anche del gruppo squadra dell’Amatori con la formula del doppio tesseramento. Salvo diversi impegni sportivi, il play portoghese Francisco Fernandes Barroca, l’esterno ex Cus Catania Giorgio Guadalupi e il lungo Andrea Maddaloni arricchiranno il roster di coach Maggio, falcidiato dagli infortuni nella prima parte di torneo.

Tutti e tre avevano già esordito nella partita contro il Savio, dando un apporto difensivo e di intensità nettamente superiore rispetto alle uscite stagionali. Discorso a parte va fatto per Kristofers Vasilevskis per cui l’Amatori ha acquisito le prestazioni sportive per il resto della stagione. “Kris”, proveniente anch’egli dalla Nuova Pallacanestro Messina, è un grande innesto sia per il valore tecnico e atletico che apporta alla squadra, ma soprattutto per i valori etici e umani per i quali era già ben voluto e conosciuto dal giovane gruppo nero-arancio, valori che sono imprescindibili all’interno del contesto Amatori. “Cisco” Fernandes e Kris partecipano e hanno anche già esordito nella squadra giovanile, impegnata nel campionato Under 19.

Com. Stam.

Andrea Maddaloni – Amatori Basket Messina

Francisco Fernandes Barroca – Amatori Basket Messina

Giorgio Guadalupi – Amatori Basket Messina