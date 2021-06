Vittoria nell’ultimo turno del torneo di Promozione maschile girone E per l’Amatori Basket Messina che supera a domicilio il Minibasket Milazzo per 45-60.

I nero-arancio chiudono il campionato al primo posto in solitaria, frutto di sette vittorie in otto gare (PalaTracuzzi imbattuto e unica sconfitta al supplementare in trasferta contro gli Svincolati Milazzo) riconquistando subito sul campo quella serie D a cui aveva rinunciato volontariamente per via dei problemi organizzativi legati al Covid.

Il gruppo nero-arancio era il giusto mix di elementi più esperti come capitan Valitri e i giovani ma già con alle spalle diversi tornei senior come Cardillo, Casablanca, Coltraro, Irrera, Maggio e Migliorato e il gruppo under 18 che si è ben disimpegnati nel torneo riservato alla loro età (vittoria del titolo provinciale) formato da Criscenti, De Gaetano, Guglielmo, Mancuso, Panarello, Passarello, Peditto, Raffa, Terragna, e Tomasello. Sul gommato della palestra della scuola San Giovanni Di Milazzo si è ripetuto il copione di molte partite di quest’anno con l’Amatori Basket Messina che in avvio lascia spazio ai padroni di casa (16-10), ingranando nel secondo parziale dove concede solo 5 punti ai mamertini (21-24); terzo parziale in equilibrio (35-35), poi l’Amatori accelera e chiude con un 23-14 che gli consente di chiudere largamente in testa all’ultima sirena.

Si chiude così la stagione della prima squadra, ma non l’attività dell’Amatori Basket Messina che sta già preparando la prossima annata, quella si spera della ripartenza dei tornei già da ottobre.



Tabellino:



Il Minibasket Milazzo – Amatori Basket Messina 45-60



Minibasket Milazzo: Cuccuru 2, D’Amico 5, Toto 2, La Spada 7, Saporita 4 Nostro Ga., Andaloro 2, Maimone 12, Sottile 11, Pino, Irato, Nostro Da.

Allenatore: Sigillo. Assistente: Principato.



Amatori Basket Messina: Panarello 5, Tomasello 2, Criscenti 6, Guglielmo 12, Casablanca 8, Irrera 8, Valitri 5, Migliorato 8, Coltraro 6, Peditto .

Allenatore: Maggio.



Parziali: 16-10, 5-14 (21-24), 14-13 (35-35), 10-23 (45-60).



Arbitri: Angelo Mucella di San Filippo del Mela (ME) e Alessio Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).





Classifica:



Amatori Basket Messina 14

Orsa Barcellona 6*

Svincolati Milazzo 4**

Minibasket Milazzo 4*



* una gara in meno

