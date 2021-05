Quarta vittoria in cinque gare per l’Amatori Basket Messina che al ritorno al PalaTracuzzi dopo un mese supera Il Minibasket Milazzo per 54-46 difendendo il primato solitario in classifica.

Contro i mamertini l’Amatori non ha invertito il trend che la vede procedere a strappi durante il match, spesso risolti con un ultimo quarto di grande intensità che rimedia alle carenze dei minuti precedenti. Dal punto di vista offensivo il primo parziale è il migliore dei nero-arancio che segnano ben 21 punti grazie alle iniziative di Criscenti e Irrera, ma lasciano troppo spazio in attacco agli ospiti guidati dall’intramontabile Toto; la tripla di Calabranca vale il 21-18 di fine primo quarto. Il terzo parziale è un calvario per Messina che segna la miseria di 5 punti, Milazzo allunga sul 23-31 con Maggio che con una tripla riduce il divario sul 26-31 di metà gara. La scossa come sempre la dà capitan Valitri che si fa sentire a rimbalzo e in attacco mette un gioco da 3 punti, Migliorato ruba palla e pareggia a quota 31, Maimone mette una tripla di tabella, ma è ancora 5-0 nero-arancio con Criscenti e la tripla centrale di Valitri che sorpassa. Risponde Toto da fuori (36-37), ultimi dieci minuti che partono dal 36-39. Andaloro mette una tripla tagliagambe (36-42) considerato anche il tipo di match, a basso punteggio, ma quando i nero-arancio vedono il cronometro avvicinarsi alla fine sfoderano praticamente sempre prestazioni di grande intensità difensiva. Irrera fa 0/2 ma il trend è invertito, De Gaetano segna l’unico canestro della sua partita ma è la tripla che buca la difesa a zona degli ospiti (39-42), Criscenti in penetrazione e Migliorato con una bella sospensione sorpassano (43-42), botta e risposta dall’arco Maimone- Maggio (46-45), dal 46 pari il parziale casalingo è di 8-0. I cinque punti consecutivi di Maggio, tripla e classico movimento con sospensione lato sinistro e il gioco da tre punti di Criscenti chiudono il match fra gli applausi

dei presenti al PalaTracuzzi. Vittoria che vale dunque la testa solitaria della classifica, Amatori

che chiuderà il torneo mercoledì 9 alle 21:00 ancora al PalaTracuzzi contro gli Svincolati Milazzo.

Tabellino:

Amatori Basket Messina – Il Minibasket Milazzo 54-46

Amatori Basket Messina: Cardillo, De Gaetano 3, Criscenti 13, Guglielmo 3, Casablanca 5, Irrera 7, Valitri 6, Migliorato 4, Coltraro 2, Maggio 11, Peditto ne, Panarello.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò

Il Minibasket Milazzo: Cuccuru 8, D’Amico 6, Toto 14, La Spada, Nostro Ga. ne, Saporita, Andaloro 3, Maimone 8, Sottile 7, Pino.

Allenatore: Sigillo.

Parziali: 21-20, 5-11 (26-31), 10-8 (36-39), 18-7 (54-46).

Arbitri: Carlo D’Amore e Giuseppe Ferrara di Messina (ME)

Classifica:

Amatori Basket Messina 8

Orsa Barcellona 4*

Svincolati Milazzo 4*

Minibasket Milazzo 2

* una gara in meno

Com. Stam.