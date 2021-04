Dopo un lungo stop per via dell’emergenza Covid riprenderà nel prossimo weekend l’attività senior dell’Amatori Basket Messina. L’ultima gara giocata da parte dei nero-arancio era stata contro Mascalucia il 23 febbraio 2020 per la penultima giornata della serie D, categoria in cui l’Amatori aveva raggiunto la permanenza sfiorando i playoff.

Vista la situazione contingente la dirigenza peloritana ha preferito non iscrivere la prima squadra al campionato in cui aveva conquistato la permanenza e ripartire dalla categoria inferiore con un roster che vedrà la conferma degli under che si sono già ben distinti nello scorso torneo, l’inserimento in prima squadra dei tanti giovani cresciuti nelle giovanili, che in questa stagione disputeranno l’under 18 e l’under 16, e la conferma di qualche elemento più esperto.

Ad allenare la squadra sarà Mario Maggio, al ritorno dopo un anno in cui la guida tecnica è stata affidata a coach Guido Restanti, a cui vanno i ringraziamenti della dirigenza per l’ottimo lavoro svolto. Conferma anche per il vice Emanuele Franciò, alla nona stagione consecutiva sulla panchina nero-arancio.

L’Amatori parteciperà dunque al torneo di Promozione denominato quest’anno Coppa del Centenario FIP (1921-2021), capitan Valitri e compagni sono stati inseriti nel girone E comprendente gli Svincolati Milazzo, il Minibasket Milazzo e l’Orsa Barcellona. La formula prevede un girone all’italiana con andata e ritorno e una fase a orologio, con promozione in serie D per la prima classificata. Dopo un anno al PalaRussello, l’Amatori tornerà al PalaTracuzzi, le partite casalinghe verranno disputate la domenica alle 18:00, si comincia il 2 maggio contro l’Orsa Barcellona.







Amatori Basket Messina 2021 – Torneo di Promozione maschile Sicilia





Valitri Danilo 1986

Casablanca Daniele 1997

Irrera Manuel 1998

Maggio Davide 1998

Coltraro Elia 2001

Cardillo Alberto 2001

Migliorato Giorgio 2001

Tomasello Simone 2003

Criscenti Giuseppe 2003

Peditto Antonio 2003

Mancuso Domenico 2003

De Gaetano Andrea 2003

Panarello Claudio 2003

Terragna Pietro 2004

Guglielmo Gabriele 2004

Raffa Francesco 2004



Allenatore: Mario Maggio

Assistente: Emanuele Franciò

Addetto agli arbitri: Lillo Lambraio

Accompagnatori: Antonio Minissale, Marco Pistorino, Roberto Romano



