Lamezia Terme, Borgonzoni: “Il MiC per la valorizzazione dei beni culturali del territorio

800 mila euro da fondi Pnrr per il Museo e 350 mila per l’Abbazia Benedettina di Santa Eufemia” Tappa a Lamezia Terme del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che nel pomeriggio di oggi ha visitato il Museo archeologico lametino.

“Con un ricco patrimonio di reperti che dalla preistoria arrivano fino al Medioevo a raccontare la storia della piana lametina, il Museo è ad oggi uno dei riferimenti culturali del territorio. Grazie ai fondi Pnrr del MiC – parliamo di 800 mila euro – il Museo diventerà un luogo ancora più accessibile e moderno”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Ad accompagnare la Senatrice nella visita al Museo, il Direttore Regionale dei Musei di Calabria Fabrizio Sudano.

“Tra i finanziamenti per la valorizzazione dei beni culturali del territorio anche quelli che investiremo – ha annunciato con l’occasione il Sottosegretario – all’Abbazia Benedettina di Santa Eufemia. Parliamo di 350 mila euro inseriti nel Programma Lavori Pubblici del prossimo triennio per la campagna scavi, la messa in sicurezza del mosaico e la manutenzione del sito. Solo un primo passo verso un’azione che mira a riportare il bene all’antico splendore”.

