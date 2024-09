L’Amministrazione Comunale dà il benvenuto agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico

Questa mattina, il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, insieme al Vicesindaco Rocco Furiglio e all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Roberta Manfrida, ha accolto personalmente tutti i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune. Un momento di grande significato, in cui l’Amministrazione

ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza della scuola e del percorso formativo per la crescita e il futuro della nostra comunità. Il Sindaco e l’Assessore, andando classe per classe, hanno salutato calorosamente gli insegnanti e gli alunni, condividendo con loro un messaggio di incoraggiamento per l’anno scolastico appena iniziato. A tutti gli studenti è stato consegnato un gadget con la scritta “StudiAmo Cinquefrondi”, un simbolo dell’impegno congiunto tra l’Amministrazione comunale e la comunità scolastica per costruire un futuro basato su valori quali la conoscenza, il rispetto e la crescita collettiva. “La scuola rappresenta il cuore pulsante del nostro paese. È il luogo dove si costruisce il domani, dove ogni giovane può sviluppare il proprio potenziale. Come Amministrazione, siamo impegnati a sostenere e valorizzare la formazione e a garantire che i nostri ragazzi abbiano tutte le opportunità per crescere in un ambiente stimolante e sicuro,” ha dichiarato il Sindaco Michele Conia. L’Assessore Manfrida ha aggiunto: “L’istruzione è il bene più prezioso che possiamo offrire ai nostri giovani. Come Amministrazione, continueremo a lavorare affinché la scuola rimanga un luogo di inclusione, partecipazione e crescita per tutti.” Questo gesto di vicinanza dell’Amministrazione vuole rimarcare il valore della scuola come istituzione fondamentale e la volontà di collaborare attivamente con il mondo dell’istruzione per offrire a ogni studente gli strumenti necessari a diventare un cittadino consapevole e preparato. Con l’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione e del benessere di tutti gli studenti.