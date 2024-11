L’Amministrazione Comunale di Pantelleria avvia Interventi straordinari di riorganizzazione e sicurezza nei cimiteri

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria informa i cittadini riguardo alle importanti operazioni di manutenzione e riorganizzazione che verranno avviate a partire da lunedì 11 novembre presso il Cimitero di Pantelleria Centro.

Tali interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza e a migliorare la gestione degli spazi cimiteriali, rispondendo alle esigenze della comunità.

DETTAGLIO DELLE AZIONI

Sgombero del deposito ossario: Saranno iniziate le operazioni di sgombero del deposito all’interno del quale, dal 2016, sono state collocate circa 145 cassette ossario contenenti resti mortali di salme provenienti dalle serie 17 e 18, ormai demolite. Queste cassette saranno tumulate in apposite cellette su richiesta dei familiari. In assenza di tale istanza, i resti saranno trasferiti nell’ossario comune.

Interventi sul Padiglione 1 e 2: È in corso la preparazione per l’estumulazione di circa 1300 cassette ossario collocate nei padiglioni 1 e 2 dell’ossario situato a sinistra della cappella cimiteriale. La decisione è motivata dalle condizioni strutturali che compromettono la sicurezza dell’area. Anche in questo caso, si procederà con la tumulazione in cellette o con il trasferimento dei resti nell’ossario comune, in assenza di richiesta dei parenti.

Ordinanza di estumulazione ordinaria: Si sta inoltre lavorando all’emissione di un’ordinanza sindacale per l’estumulazione ordinaria delle cellette ossario situate nell’ossario sul lato destro del cimitero, nei pressi dell’ingresso principale. Questa iniziativa mira a liberare spazi, creando nuove disponibilità per le future esigenze. Sarà prevista la possibilità per i parenti di rinnovare la concessione per ulteriori 30 anni, previo pagamento della quota vigente. In caso contrario, i resti saranno trasferiti all’ossario comune.

IL COMMENTO DEL SINDACO D’ANCONA

Queste operazioni sono essenziali per preservare la sicurezza del nostro cimitero e per ottimizzare l’uso degli spazi in un contesto di rispetto e dignità verso i nostri cari defunti. Invitiamo la cittadinanza a collaborare e a contattare gli uffici competenti per qualsiasi chiarimento o per presentare le istanze necessarie. L’impegno dell’amministrazione comunale è volto a garantire servizi adeguati e rispettosi delle esigenze della comunità.

