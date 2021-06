Contratto a tempo indeterminato per i lavoratori dopo ben 33 anni “Tante amministrazioni comunali si sono avvicendate nel corso di 33 lunghi anni e tante sono state le speranze disattese dei nostri lavoratori precari.

La nostra Amministrazione ha voluto, ottenuto e garantito la stabilizzazione di 47 persone che hanno lavorato in condizioni di precariato per troppi anni.

È stata comunicata in data 25 Giugno l’approvazione del programma di fuoriuscita dal ministero dell’interno.

Siamo in amministrazione da 4 anni, e abbiamo trovato, nel 2017, lo sconforto, la sfiducia e la disillusione dei nostri dipendenti comunali, in primis dei nostri lavoratori precari che attendevano invano 10 mesi di spettanze non retribuite.

Abbiamo preso l’impegno di risolvere questo gap e lo abbiamo concretizzato, nessuno più è rimasto senza la dovuta retribuzione alla fine di ogni mese.

Abbiamo garantito l’adeguamento ISTAT, inesistente per ben 12 anni ai lavoratori con contratto di co.co co. abbiamo rispettato ogni lavoratore e preteso impegno e costanza per arrivare insieme alla vittoria condivisa, la stabilizzazione di tutti i nostri precari storici.

Ci siamo riusciti grazie a costanza, competenza, impegno e lungimiranza” Dichiara il Sindaco Rosario Petta

Il Comune di Piana degli Albanesi ha versato per più di 10 anni in una condizione di totale disorganizzazione, assenza di prospettive future e impossibilità di portare avanti proposte e approvazioni degli atti propedeutici ad un risanamento econimico.

Dal 2017 ad oggi tanto è stato fatto dal punto di vista economico-finanziario.

Sono stati concretizzati, proposti e approvati grazie alla giunta Petta tutti gli atti necessari affinché si possa dire che la vita economica dell’ente è in ascesa e l’equilibrio che si mira a rendere perfetto è frutto di duro lavoro e conoscenze, azioni e programmazione intense e che nulla lasciano al caso.

La stabilizzazione a cui la giunta comunale è approdata dopo l’approvazione del piano di fuoriuscita da parte del ministero dell’interno garantisce diritti e riconosce dignità lavorativa a ben 47 lavoratori, 22 co.co.co e 25 contrattisti, che potranno programmare il proprio futuro con una certezza in più. Importante il lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale dei sindacati Cgil, CISL, Uil, CSA e Camera del lavoro di Piana.

“Essere protagonisti del miglioramento della qualità di vita e del raggiungimento dell’optimum lavorativo è per noi un immenso orgoglio, ci rende felici di proseguire nel lavorare per Piana e per i nostri concittadini” questo ciò che la Giunta Comunale esprime in un intervento condiviso.

Si stabilizzano 47 posti di lavoro e si assicura ad altrettante famiglie la fiducia nel futuro. Piana rimane in questo senso un esempio lampante di come un comune in piano di riequilibrio e che procede misurando con minuziosa attenzione ogni spesa, anche la più essenziale, possa essere garanzia dei lavoratori se gestito da una Amministrazione responsabile, corretta e estremamente operosa, Piana degli Albanesi Riparte veramente.

Com. Stam.