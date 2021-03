Il Sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giuseppe D’Alessandro: ”Entro marzo avvieremo la fase di formazione del personale che subito dopo entrerà in servizio”

La legge sul reddito di cittadinanza stabilisce che il beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni di residenza. In tal senso anche il Comune di Marsala ha attivato la procedura per fruire dell’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza.

“I beneficiari di questo intervento economico di sostegno – precisano il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Giuseppe D’Alessandro, titolare della delega ai servizi sociali – nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale sono tenuti, secondo la normativa nazionale, a offrire la propria partecipazione ai Puc, Patti utili alla collettività. Nel mese di marzo si darà avvio alla Formazione cui seguirà una fase operativa riguardante l’inizio delle attività rivolte alla tutela dei beni comuni, alla sanificazione degli autobus per fronteggiare l’emergenza covid-19, al sostegno/supporto delle persone fragili e dell’infanzia”.

L’obbligo di partecipazione al PUC è pari ad 8 ore settimanali estendibili, su base volontaria e di comune accordo, a 16 ore ed è limitato al periodo di fruizione del beneficio, previo periodo di formazione.

I Progetti Utili alla Collettività sono volti a promuovere processi di cittadinanza attiva e partecipata. Se il beneficiario si rifiuta di partecipare perderà il beneficio.

Intanto sempre il Comune, con la precedente Amministrazione aveva presentato dei progetti da attuare con i percettori del Reddito di cittadinanza e più specificatamente:

IO E L’AUTOBUS (con due diversi avvisi, uno previsto nel mese di marzo con 12 persone, e uno previsto per il mese di aprile con ulteriori 12 persone). Finalità: garantire la pulizia e l’igiene degli autobus urbani per la salvaguardia della salute dei passeggeri al fine di fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria covid-19

PULIZIA E RIORDINO AMBIENTI (25 persone ogni 3 mesi)

L’obiettivo principale è quello di migliorare l’igiene e la pulizia degli edifici e delle location comunali storiche della Città, rendendo gli stessi più sicuri, fruibili, apprezzabili per gli utenti, visitatori e turisti

IL VERDE E LA CITTA’ (30 persone ogni 3 mesi)

Finalità : tutela e valorizzazione del verde cittadino per migliorare la vivibilità degli spazi e la fruibilità degli spazi pubblici

LA SCUOLA E’ BELLA SE E’ SICURA (45 persone per anno scolastico, presso Scuola d’infanzia Paritaria Comunale “G.Baccelli”). Finalità di utilità sociale e di promozione dei processi di partecipazione attiva a supporto diservizi erogati alla collettività affiancando i custodi della scuola per la sicurezza degli allievi e assistenti bambinai a supporto delle insegnanti

UN ANGELO PER COMPAGNIA (25 persone ogni 3 mesi)

Finalità: individuare i bisogni della persona in difficoltà o sola diminuendo la distanza esistente tra quest’ultimi e i servizi territoriali; offrire un valido sostegno, agli anziani (autosufficienti e non) in difficoltà e a rischio isolamento covid-19;

DIVERSA-MENTE UTILI (25 persone ogni 3 mesi)

Finalità: individuare i bisogni della persona in difficoltà o sola diminuendo la distanza esistente tra quest’ultimi e i servizi territoriali.

Oltre a questi, non appena la piattaforma lo consentirà verranno aggiunti altri tre progetti:

L’AMBIENTE E’ NOSTRO (40 persone)

il progetto ha il fine di ripulire e valorizzare l’ambiente urbano con il coinvolgimento della cittadinanza favorendo processi di cittadinanza attiva;

CATALOGAZIONE DOCUMENTI (4 persone per un anno)

supporto alle attività dell’ufficio Risorse Umane per l’archiviazione delle pratiche e inserimento dati.

FACILITAZIONE DIGITALE (4 persone per un anno)

il progetto prevede il supporto alle attività dell’ufficio CED.

