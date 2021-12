L’Amministrazione Grillo celebra la “Giornata dello sport inclusivo”

Giovedì 23 dicembre al campo di via Istria incontro per indirizzare i minori verso una sana crescita

Praticare sport è certamente importante per promuovere l’inclusione sociale ed è fondamentale per fare in modo che i giovani possano apprendere condotte utili alla crescita personale e della comunità. In tale ottica l’Amministrazione Grillo ha promosso anche per quest’anno la “Giornata dello sport inclusivo”, in programma giovedì 23 dicembre. L’iniziativa è degli Assessorati ai Servizi sociali e allo Sport – rispettivamente diretti da Giuseppe D’Alessandro e Michele Gandolfo – e viene coordinata dalla dirigente Matilde Adamo tramite l’Ufficio Reddito di Cittadinanza che curerà la realizzazione delle attività nel campo di Via Istria in quella giornata (ore 9/13). Nella manifestazione saranno pure coinvolte diverse Associazioni sportive marsalesi, incluse quelle che gestiscono il campo di calcio, e che hanno già offerto la propria disponibilità ad aiutare bambini/e e ragazzi/e – italiani e stranieri, di età compresa tra 4 e 16 anni – a cimentarsi in diverse discipline.

